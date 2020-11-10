Национальная сборная Украины
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Денис Попов: Иначе представлял себе этот вечер
Должен был быть в сборной
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал свой положительный тест на коронавирус, который помешал ему присоединиться к сбору национальной сборной Украины.
Попов показал свой стол с медикаментами и термометром и футбол по телевизору.
Несколько иначе я себе представлял сегодняшний вечер.
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Источник:Інстаграм Дениса Попова
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