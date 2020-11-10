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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Денис Попов: Иначе представлял себе этот вечер

Национальная сборная Украины
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Должен был быть в сборной

Денис Попов: Иначе представлял себе этот вечер
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал свой положительный тест на коронавирус, который помешал ему присоединиться к сбору национальной сборной Украины.

Попов показал свой стол с медикаментами и термометром и футбол по телевизору.

Несколько иначе я себе представлял сегодняшний вечер.

Денис Попов: Иначе представлял себе этот вечер - изображение 1

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В статье: Украина Динамо (Киев) Денис Попов коронавирус
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