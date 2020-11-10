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Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков
Накануне вечером 7 украинских легионеров, в связи с поздними авиарейсами физически не успевали на первую тренировку на сборе, сразу же по прибытии сдали ПЦР-тесты. Это - «бельгийцы» Роман Яремчук, Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко, «австриец» Евгений Чеберко, «венгры» Игорь Харатин и Александр Зубков и «итальянец» Руслан Малиновский. До получения результатов эта группа имела отдельный от остальной команды ужин.
К счастью, результаты всех семи оказались отрицательными, поэтому на сегодняшний завтрак все ребята пришли уже одновременно.
Таким образом, в международный аэропорт Борисполь отправились 25 игроков с отрицательными результатами ПЦР-исследований.
11.30 вылетел чартер сине-желтых в Катовице.
После прилета украинцы поселятся в гостинице Vienna House Easy Katowice.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризник ("Ворскла").
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").
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