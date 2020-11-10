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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков

Национальная сборная Украины
(3 голосов)
Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков
Новина українською

Накануне вечером 7 украинских легионеров, в связи с поздними авиарейсами физически не успевали на первую тренировку на сборе, сразу же по прибытии сдали ПЦР-тесты. Это - «бельгийцы» Роман Яремчук, Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко, «австриец» Евгений Чеберко, «венгры» Игорь Харатин и Александр Зубков и «итальянец» Руслан Малиновский. До получения результатов эта группа имела отдельный от остальной команды ужин.

К счастью, результаты всех семи оказались отрицательными, поэтому на сегодняшний завтрак все ребята пришли уже одновременно.

Таким образом, в международный аэропорт Борисполь отправились 25 игроков с отрицательными результатами ПЦР-исследований.
11.30 вылетел чартер сине-желтых в Катовице.

После прилета украинцы поселятся в гостинице Vienna House Easy Katowice.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризник ("Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

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В статье: Украина Польша Товарищеский матч
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 15:00
а чому не ізолювали динамівців. вони контактні, як мінімум на 4 дні. це нормальна практика в організаціях які себе поважають.
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
10.11.2020 в 14:34
А Кравец где? Радует что в этом списке нет Конобанки
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.11.2020 в 14:33
Нужно заиграть Шуранова в матчах лиги наций
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0
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.11.2020 в 14:26
Не плохой подбор футболистов. К счастью заболевших динамовцев заменили наши легионеры они все в строю. Этот состав крепше чем те что были в прошлых матчах. Удачи в борьбе за 3 место в группе
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 13:57
Забарний за 2 місяці зіграв 16 матчів. а йому тільки 18. Думаю що Шевченко вернеться до свого старого варіанту Кривцов-Матвієнко, адже навіть тоді коли вони були гірші за Бурду він робив ставку саме на цю пару.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
10.11.2020 в 14:39
Нагрузку надо распределять правильно... надеюсь никого не загоняют ... иначе сил на швейцарских у основы не останется !!!
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