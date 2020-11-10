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Сине-желтые проведут тренировку на самой большой арене Польши
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Сегодня вечером запланированы предматчевые активности на Силезском стадионе в Хожуве (47 246 мест), где завтра состоится товарищеская игра Украина - Польша.
В 18.30 по киевскому времени Андрей Шевченко и один из игроков команды дадут пресс-конференцию для представителей СМИ, лишь небольшая часть которых будет, следуя социальной дистанции, присутствовать в конференц-зале.
В 19.00 по Киеву сине-желтые начнут официальную тренировку, первые ее 15 минут будут открытыми для СМИ.
Матч Польша - Украина состоится завтра на Силезском стадионе, начало игры в 21:45.
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