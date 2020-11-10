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Кендзера: Сборная Украины играет в очень приятный для глаз футбол
Защитник Динамо пообщался с прессой перед поединком Польша - Украины
Защитник сборной Польши и "Динамо" Томаш Кендзера поделился ожиданиями от товарищеского матча со
"Сборная Украины – это очень хорошая команда, которая выиграла свою группу в отборе на Евро, а также играет в дивизионе А Лиги Наций. Совсем недавно украинцы победили Испанию.
Можно даже сказать, что в команде небольшая смена поколений. Андрей Шевченко заиграл много молодых футболистов. Команда действительно играет в очень приятный для глаз футбол.
Есть игроки, которые выступают в сильных европейских клубах. А "Шахтер" и "Динамо" играют в Лиге чемпионов. Так что в сборной Украины много качественных футболистов", – сказал Кендзера.
Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.
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