Кендзера: Сборная Украины играет в очень приятный для глаз футбол

Защитник сборной Польши и "Динамо" Томаш Кендзера поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Украины .

"Сборная Украины – это очень хорошая команда, которая выиграла свою группу в отборе на Евро, а также играет в дивизионе А Лиги Наций. Совсем недавно украинцы победили Испанию.

Можно даже сказать, что в команде небольшая смена поколений. Андрей Шевченко заиграл много молодых футболистов. Команда действительно играет в очень приятный для глаз футбол.

Есть игроки, которые выступают в сильных европейских клубах. А "Шахтер" и "Динамо" играют в Лиге чемпионов. Так что в сборной Украины много качественных футболистов", – сказал Кендзера.

Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.