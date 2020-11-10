Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко заявил, что тренерский штаб сборной наблюдает за англичанином Килманом
Тренерский штаб ведет 23-летнего защитника Вулвз
Главный тренер
"Мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы играть за сборную, ему нужно получить украинский паспорт", - сказал Шевченко.
Отметим, что свою футбольную карьеру Килман начал в Англии в школе "Фулхэма" и "Джиллингема". На профессиональном уровне Макс поиграл за представителей низших лиг "Уэллинг Юнайтед", "Майденхед Юнайтед" и "Марлоу", после чего перебрался в "Вулверхэмптон", где с нынешнего сезона является стабильным игроком основы.
Интересно, что помимо карьеры футболиста Килман профессионально играл в футзал и с 2015 по 2018 годы провел 25 матчей за сборную Англии.
Популярное сейчас
- Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Черноморец берёт три очка в Херсоне и сохраняет лидерство в Первой лиге
- Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной
- Минус два: у Попова COVID-19, Кравец получил травму
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
Новости по теме
- 16:35 Украинские В детстве отдыхал в Киеве и Москве. 23-летний англичанин из Вулвз намекает на возможность натурализации
- 17:55 Украинские Шевченко - игрокам сборной: Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Усику, телефон мы оставим
- 13:17 Украинские Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков