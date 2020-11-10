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Национальная сборная Украины

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Шевченко заявил, что тренерский штаб сборной наблюдает за англичанином Килманом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тренерский штаб ведет 23-летнего защитника Вулвз

Шевченко заявил, что тренерский штаб сборной наблюдает за англичанином Килманом
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможную натурализацию английского защитника Вулверхэмптона Макса Килмана, мать которого родилась в Украине, и который, по заявлениям английских СМИ, открыт для предложений по натурализации как со стороны Украины, так и со стороны России, где родился его отец.

"Мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы играть за сборную, ему нужно получить украинский паспорт", - сказал Шевченко.

Отметим, что свою футбольную карьеру Килман начал в Англии в школе "Фулхэма" и "Джиллингема". На профессиональном уровне Макс поиграл за представителей низших лиг "Уэллинг Юнайтед", "Майденхед Юнайтед" и "Марлоу", после чего перебрался в "Вулверхэмптон", где с нынешнего сезона является стабильным игроком основы.

Интересно, что помимо карьеры футболиста Килман профессионально играл в футзал и с 2015 по 2018 годы провел 25 матчей за сборную Англии.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Вулверхэмптон Макс Килмен
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Комментарии (11)
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vgolovan (полтава)
10.11.2020 в 20:47
это же прикол от журналистов а вы все повелись и еще что то обсуждаете
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0
-1
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_abel_
10.11.2020 в 20:17
"відкритий для пропозицій по натуралізації як з боку України, так і з боку Росії, де народився його батько", якщо йому все рівно за кого грати, то навіщо він збірній взагалі?)
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+4
-4
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Rezerf (Чернігів)
10.11.2020 в 19:45
Наше громодянство він може отримати за спрощеною процедурою, бо мати народилась в Україні. Але він повинен написати заяву про відмову Британського підданства. Якщо він напише таку заяву, він автоматично отримає український паспорт, при цьому збереже британський паспорт. Тоб то в Україні його британський паспорт буде не дійсним, але дійсним там, в Британії, бо там дозволено подвійне громадянство. Ось така лазєйка-колізія. Рашка теж може його прибрати до себе, бо батько з Москви.
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+3
0
Tasha (Киев)
10.11.2020 в 20:01
Щоб отримати українське громадянство, потрібно відмовитися від попереднього громадянства, тому залишити британський паспорт він аж ніяк не зможе, в Україні подвійне громадянство заборонене.
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0
-3
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Rezerf (Чернігів)
10.11.2020 в 20:09
В Україні - заборонено. В Британії - дозволено. Приблизно за такою схемою колись заграли Марко Девіча. Сербське громадянство реально він не втрачав. За нашими законами достатньо заяви про відмову. Там дається якийсь строк на роздуми. У Коломойского - три громадянства, і нічого.
+3
0
тутти-10 (Сумська область)
10.11.2020 в 19:36
На іншому сайті він говорить, що родичі по батькові всі мігрували з паРаші. А от в Україну приїздить часто, бо тут живуть родичі мами. І грати він бажає за Україну. Можливо труднощі перекладу? Якщо ж дійсно хлопцеві без різниці за кого грати, то нах він нам треба? Свинокакцапи агресор і окупант, а Україна жертва агресії і окупації, а йому пох? Тоді нах! Своїх вистачає. А якщо дійсно свербить грати за Україну, то САМ змінюй паспорт, а не щоб тебе просили. Шева вірно говорить
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+6
-5
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 19:15
23 роки кажись? наіг. яка користь від кротобразильів? тільке те що кроти тепер можуть випускати не сім а 9 латиносів на поле. ще згадав німця який хотів грати за Україну, а потім заграв за рашу де він теперп?
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+2
-6
aleks68
10.11.2020 в 20:14
а какая польза от тебя чучело?
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+3
-8
Artemanat (Кривой Рог)
10.11.2020 в 19:14
Цитаишвили,Шуранова ну и этого парня нужно заиграть за сборную чтоб не потерять, Зинченко же заиграли в срочном порядке
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+3
-1
rivnenskyi (Рівне)
10.11.2020 в 19:00
Якщо гравець основи Вулвз, та ще й молодий - чому б ні.
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+5
-1
Football1 (Новогродовка)
10.11.2020 в 19:10
Да своих защитников молодых выше крыши. Пускай наши парни с Украины играют за сборную - заморачиваться еще с натурализациями =)
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+2
-4


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