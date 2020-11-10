Шевченко заявил, что тренерский штаб сборной наблюдает за англичанином Килманом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможную натурализацию английского защитника Вулверхэмптона Макса Килмана, мать которого родилась в Украине, и который, по заявлениям английских СМИ, открыт для предложений по натурализации как со стороны Украины, так и со стороны России, где родился его отец.

"Мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы играть за сборную, ему нужно получить украинский паспорт", - сказал Шевченко.

Отметим, что свою футбольную карьеру Килман начал в Англии в школе "Фулхэма" и "Джиллингема". На профессиональном уровне Макс поиграл за представителей низших лиг "Уэллинг Юнайтед", "Майденхед Юнайтед" и "Марлоу", после чего перебрался в "Вулверхэмптон", где с нынешнего сезона является стабильным игроком основы.

Интересно, что помимо карьеры футболиста Килман профессионально играл в футзал и с 2015 по 2018 годы провел 25 матчей за сборную Англии.