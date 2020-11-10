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Пятов: Жаль, что Левандовски завтра не сыграет. Мы всегда стремимся играть против самых лучших
Кипер сборной Украины - об ожиданиях от матча с Польшей
Голкипер
- Тренировку сборной Украины посетил Александр Усик. Поделитесь впечатлениями.
– Приятно встречать нашего чемпиона. Мы рады были видеть его. Думаю, он тоже рад был оказаться с нами. Это какой-то заряд позитива перед тремя матчами. Ничего более.
- Есть что вспомнить, например, победный матч против Польши в Варшаве со счетом 3:1 (в квалификации ЧМ-2014 – прим.).
– Это все история, это все осталось в памяти. Но это уже там. Сейчас нам предстоит новый вызов. Уже поменялись игроки в сборных. Будет завтра очень интересно посмотреть на игру.
- Не будет играть Роберт Левандовски, по словам тренера сборной Польши. Это хорошо для Украины или хотелось бы против него сыграть?
– Мы всегда стремимся играть против самых лучших. Себя показать, противостоять лучшим. Жалко, если он не сыграет завтра. Но у них хватает хороших игроков.
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