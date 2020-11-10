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Пятов: Жаль, что Левандовски завтра не сыграет. Мы всегда стремимся играть против самых лучших

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кипер сборной Украины - об ожиданиях от матча с Польшей

Пятов: Жаль, что Левандовски завтра не сыграет. Мы всегда стремимся играть против самых лучших
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского матча с Польшей.

- Тренировку сборной Украины посетил Александр Усик. Поделитесь впечатлениями.

– Приятно встречать нашего чемпиона. Мы рады были видеть его. Думаю, он тоже рад был оказаться с нами. Это какой-то заряд позитива перед тремя матчами. Ничего более.

- Есть что вспомнить, например, победный матч против Польши в Варшаве со счетом 3:1 (в квалификации ЧМ-2014 – прим.).

– Это все история, это все осталось в памяти. Но это уже там. Сейчас нам предстоит новый вызов. Уже поменялись игроки в сборных. Будет завтра очень интересно посмотреть на игру.

- Не будет играть Роберт Левандовски, по словам тренера сборной Польши. Это хорошо для Украины или хотелось бы против него сыграть?

– Мы всегда стремимся играть против самых лучших. Себя показать, противостоять лучшим. Жалко, если он не сыграет завтра. Но у них хватает хороших игроков.

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В статье: Андрей Пятов Украина Польша Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2020 в 21:32
Так ти ж не грав ще проти самих кращих.
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