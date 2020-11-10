Тренер Польши Бженчек перед матчем с Украиной: Следует проводить ротацию, насколько это возможно

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек рассказал о кадровой ситуации в команде перед товарищеским матчем с Украиной .

– Я не отказался ни от одного игрока. Такого официального сообщения нет. Есть футболисты, которые не получили вызов на этот сбор, но вызывались раньше. Это не значит, что перед ними двери закрыты.

У нас есть молодой игрок в "Норвиче" Плахета, он будет завтра играть. Гросицки вчера получил легкую травму во время тренировки. Не знаю, будет ли он завтра играть.

- Что за травма у Гросицки?

– Конкретно я сейчас не могу сказать. Там есть какое-то повреждение колена. Увидим, насколько это серьезно, сможет ли он сыграть против Украины.

- Приехал ли уже Левандовски, он будет тренироваться в общей группе?

– Он доезжает, присоединится к команде перед ужином. Это наше решение. Также перед матчем мы хотели дать отдохнуть футболистам, получившим серьезные нагрузки из-за большого количества матчей. Следует проводить ротацию, насколько это возможно.

- У Рыбуса было повреждение, но он участвовал в тренировке. С ним все нормально?

– Ему всегда не везло с травмами, но сейчас он полон сил и готов к матчу.

- Кто будет играть справа в защите в завтрашнем матче?

– У нас есть три правых защитника на этом сборе. Их уровень примерно одинаковый. Многое зависит от их состояния. Сложно сказать, кто из них номер один. Все они показали, что они серьезные игроки. Тут есть конкуренция, она постоянно растет. Я этому рад.

– Вы хотите проверить молодых игроков? Есть шансы, что они будут играть с первых минут?

– Такая была идея, чтобы они были в сборной, могли потренироваться, сыграть в товарищеском матче. Посмотрим, как они сыграют. Хотим на них посмотреть на этом сборе.