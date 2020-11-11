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Денис Попов: Такая непредсказуемая жизнь. Мыслями уже был в сборной, но потом за секунду все
Защитник киевлян был отцеплен из сбора национальной команды после позитивного теста на коронавирус
21-летний защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о желании проявить себя в составе
"Быть в сборной, находится в этой атмосфере, быть в команде – вот это важно. На футбольном поле все видно, так что есть кому вызывать, выбирать и ставить играть. Я общаюсь с ребятами, с Колей Шапаренко. Он рассказывал много чего.
Хочется туда приехать, но не просто приехать, а и помочь, продемонстрировать свои лучшие качества. Но это такая непредсказуемая жизнь. Нужно быть ко всему готовым. Приятно, что был в списке, все хорошо, но потом за секунду все. Я мыслями уже был там, хотел играть, тренироваться, познакомится с ребятами.
Это мечта каждого футболиста, особенно молодого. Ребята поехали, говорили, что им все нравится, все хорошо. Это мечта", – сказал Попов.
Напомним, что Попов был в списке Шевченко на ноябрьский сбор команды, но
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