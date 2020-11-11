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Денис Попов: Такая непредсказуемая жизнь. Мыслями уже был в сборной, но потом за секунду все

Национальная сборная Украины
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Защитник киевлян был отцеплен из сбора национальной команды после позитивного теста на коронавирус

Денис Попов: Такая непредсказуемая жизнь. Мыслями уже был в сборной, но потом за секунду все
Новина українською

21-летний защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о желании проявить себя в составе национальной сборной Украины.

"Быть в сборной, находится в этой атмосфере, быть в команде – вот это важно. На футбольном поле все видно, так что есть кому вызывать, выбирать и ставить играть. Я общаюсь с ребятами, с Колей Шапаренко. Он рассказывал много чего.

Хочется туда приехать, но не просто приехать, а и помочь, продемонстрировать свои лучшие качества. Но это такая непредсказуемая жизнь. Нужно быть ко всему готовым. Приятно, что был в списке, все хорошо, но потом за секунду все. Я мыслями уже был там, хотел играть, тренироваться, познакомится с ребятами.

Это мечта каждого футболиста, особенно молодого. Ребята поехали, говорили, что им все нравится, все хорошо. Это мечта", – сказал Попов.

Напомним, что Попов был в списке Шевченко на ноябрьский сбор команды, но выбыл из-за положительного теста на коронавирус.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Денис Попов коронавирус
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Источник:
Football Hub

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