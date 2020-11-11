Теперь нас опасаются все. Зинченко выделил основную задачу Украины в матче с Польшей

Центральный полузащитник сине-желтых Александр Зинченко высказался о задачах сборной Украины на товарищеский матч с Польшей и поединки Лиги Наций.

Я думаю, что акцент будет на структуре игры нашей сборной. Есть что вспоминать и улучшать наши связи, те кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации на Евро.

Нужно настраивать свою игру, потому что нас ждут очень серьезные матчи Евро. Через эти поединки [как с Польшей] нам надо готовиться и улучшать свою игру.

Все будет зависеть от нас. Сборная Украины хорошо дала о себе знать во всей Европе, все знают нашу сборную, опасаются и относятся гораздо серьезнее, чем раньше.