Экспериментальные составы. Федецкий дал прогноз на матч с Польшей

Бывший правый латераль национальной сборной Украины Артем Федецкий, который теперь работает телеэкспертом, прокомментировал предстоящий товарищеский матч Польша - Украина (сегодня в 21:45).

Мне четыре раза приходилось играть против польской сборной. Дважды выигрывала наша сборная, один раз была зафиксирована ничья и однажды выиграли поляки. Могу сказать, что сборная Польши всегда была неуступчивым соперником, готовым преподнести сюрприз любому оппоненту.

Предстоящая игра будет подготовкой к последним поединкам Лиги наций. Поляки сейчас лидеры своей группы в компании с Италией и Нидерландами. Но и сборная Украины имеет шансы на то, чтобы выиграть у себя в квартете.

Учитывая ситуацию с коронавируса команды, наверное, сыграют в экспериментальных составах. Это шанс для тех ребят, которые хотят утвердиться в главной команде страны. Надеюсь, украинцам удастся показать все свои лучшие качества и выиграть этот матч. Поставлю на победу "сине-желтых" - 2:1.