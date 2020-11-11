Степаненко с Польшей не сыграет. Заявка сборной Украины

Национальная сборная Украины объявила заявку на сегодняшний контрольный поединок с Польшей (начало - в 21:45 на Силезском стадионе).

С тех футболистов, которые находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру с Польшей не попавшие полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.

Заявка по номерам футболистов:

Вратари Защитники Полузащитники Форварды 1. Юрий Панькив

12. Андрей Пятов

23 Андрей Лунин 2. Эдуард Соболь

3. Илья Забарный

4. Сергей Кривцов

6. Евгений Чеберко

13. Ефим Конопля

16 Богдан Михайличенко

18 Валерий Бондар

22. Николай Матвиенко 5. Сергей Сидорчук

7. Андрей Ярмоленко

8. Руслан Малиновский

11. Марлос

14 Игорь Харатин

15 Виктор Цыганков

17 Александр Зинченко

19 Александр Зубков

20. Виктор Коваленко

21 . Евгений Макаренко 9. Роман Яремчук

10 Жуниор Мораес

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