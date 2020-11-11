Национальная сборная Украины
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Степаненко с Польшей не сыграет. Заявка сборной Украины
И вратарь Ризник также
Национальная сборная
С тех футболистов, которые находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру с Польшей не попавшие полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.
Заявка по номерам футболистов:
|Вратари
|Защитники
|Полузащитники
|Форварды
|1. Юрий Панькив
12. Андрей Пятов
23 Андрей Лунин
|2. Эдуард Соболь
3. Илья Забарный
4. Сергей Кривцов
6. Евгений Чеберко
13. Ефим Конопля
16 Богдан Михайличенко
18 Валерий Бондар
22. Николай Матвиенко
|5. Сергей Сидорчук
7. Андрей Ярмоленко
8. Руслан Малиновский
11. Марлос
14 Игорь Харатин
15 Виктор Цыганков
17 Александр Зинченко
19 Александр Зубков
20. Виктор Коваленко
21 . Евгений Макаренко
|9. Роман Яремчук
10 Жуниор Мораес
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Источник:УАФ
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Комментарии (5)
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