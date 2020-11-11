Национальная сборная Украины
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Украина и Польша определились с формой на сегодняшний поединок
Синие и белые
На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы.
Поляки выйдут на поле в белом.
Контрольный матч Польша - Украина состоится на Силезском стадионе без зрителей, начнется в 21:45.
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Источник:УАФ
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