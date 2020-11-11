Украина и Польша определились с формой на сегодняшний поединок

На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы.

Поляки выйдут на поле в белом.

Контрольный матч Польша - Украина состоится на Силезском стадионе без зрителей, начнется в 21:45.