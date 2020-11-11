Украину с Германией рассудит арбитр, с которым украинские клубы и сборные не проигрывают

УЕФА назначил арбитров, которые будут работать на поединке 5 тура группового раунда Лиги наций Германия - Украина. Он состоится 14 ноября (21:45) в Лейпциге.

Команды на поле "СБ Арены" выведет судейская бригада из Румынии во главе с 40-летним Овидиу Хацеганом.

Он судит с 2009 года, одними из первых международных матчей для Хацегана были поединки с участием сборной Украины U-19 в квалификации на чемпионат Европы. Тогда сине-желтые сыграли вничью 1:1 с Черногорией и обыграли Швецию 1:0.

В 2011 году "Шахтер" в ЛЧ за судейства Хацегана на выезде обыгрывал кипрский АПОЭЛ, а в ЛЕ "Динамо" сыграло вничью 1:1 со "Сток Сити" и "Карпаты" обыграли ирландский "Сант-Патрикс" 3:0.

В 2015-м Овидиу судил матч квалификации на Евро Украина с Северной Македонией (2:0), поединок "Шахтера" с "Мальме" в Лиге чемпионов (4:0). а в 2012-м "Металлист" на выезде обыгрывал греческий "Олимпиакос" 2:1 в ЛЕ.

Последний раз украинские команды пересекались с Хацеганом еще в 2016 году - тогда за судейства Овидиу "Динамо" сыграло 0:0 в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити", а перед тем с таким же счетом - с итальянским "Наполи" в ЛЕ.

На линиях Хацегану будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр - Себастьян Колческу.