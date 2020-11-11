Хавбек Украины Макаренко: После Франции мы пересмотрели отношение к товарищеским матчам

Опорный полузащитник сборной Украины и бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко в разговоре с ТК Футбол поделился ожиданиями относительно сегодняшнего контрольного матча против Польши (начало - в 21:45).

После спарринга с Францией мы пересмотрели отношение к товарищеским матчам. Поединок с Польшей - это подготовка к встречам с Германией и Швейцарией.

Необходимо готовиться от игры к игре, идти по плану, который дает тренерский штаб.

Это в любом случае подготовка и хорошая тренировка. Без этого никак.