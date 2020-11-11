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Хавбек Украины Макаренко: После Франции мы пересмотрели отношение к товарищеским матчам
Когда проиграли 1:7
Опорный полузащитник сборной
После спарринга с Францией мы пересмотрели отношение к товарищеским матчам. Поединок с Польшей - это подготовка к встречам с Германией и Швейцарией.
Необходимо готовиться от игры к игре, идти по плану, который дает тренерский штаб.
Это в любом случае подготовка и хорошая тренировка. Без этого никак.
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