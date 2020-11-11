Включай стрим до игры Польша - Украина на канале UA-Футбол

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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

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Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Последние новости и прогнозы на игру

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UA-Футбол
Новина українською

Накануне решающих матчей в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут товарищескую встречу с поляками. В прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол известный украинский тренер Александр Севидов, журналист нашего сайта Георгий Грошев, а также постоянный ведущий стримов Александр Рыженко. Мы разберем последние новости накануне игры, с каким багажом подходит наша команда к этой встрече, а также сделаем свой прогноз на поединок.

Читайте такжеСтатус матча автоматически нивелирует все попытки спрогнозировать его точный исход. Александр Рыженко сделал прогноз на матч Польша - Украина

Включайте стрим в 21:00 и делитесь в комментариях своим мнением об этом поединке.

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В статье: Украина Польша канал UA-Футбол
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