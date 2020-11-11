Национальная сборная Украины
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Сине-желтые провели тактическую тренировку перед матчем с Польшей
В Катовице
Сегодня утром сборная Украины в полном составе провела тактическую тренировку.
Состоялось она на поле стадиона ГКС "Катовице", который сейчас выступает во второй лиге чемпионата Польши.
Товарищеский матч Польша - Украина начнется в 21:45 на Силезском стадионе.
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Источник:УАФ
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