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Сине-желтые провели тактическую тренировку перед матчем с Польшей

Национальная сборная Украины
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В Катовице

Сине-желтые провели тактическую тренировку перед матчем с Польшей
Новина українською

Сегодня утром сборная Украины в полном составе провела тактическую тренировку.

Состоялось она на поле стадиона ГКС "Катовице", который сейчас выступает во второй лиге чемпионата Польши.

Товарищеский матч Польша - Украина начнется в 21:45 на Силезском стадионе.

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В статье: Украина Польша вратарь тренер вратарей
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Источник:
УАФ

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