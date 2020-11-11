Центрбэк сборной Украины: Может это и лучше, что Левандовский не сыграет

Центральный защитник сборной Украины и австрийского ЛАСК Евгений Чеберко высказался в разговоре с ТК Футбол о сегодняшнем контрольном поединке с Польшей и то, что главный нападающий соперника Роберт Левандовски не будет играть.

Может, нам лучше будет, что он не сыграет, но хотелось, чтобы все сильнейшие футболисты играли. Наоборот интереснее играть против сильнейших футболистов мира.

А выделить кого-то еще одного я не могу. В Польше вся группа атаки очень интересная, быстрая. Даже без Левандовского будет очень трудно.