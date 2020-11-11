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Центрбэк сборной Украины: Может это и лучше, что Левандовский не сыграет

Национальная сборная Украины
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Но хотелось бы соперничать с лучшими

Центрбэк сборной Украины: Может это и лучше, что Левандовский не сыграет
Новина українською

Центральный защитник сборной Украины и австрийского ЛАСК Евгений Чеберко высказался в разговоре с ТК Футбол о сегодняшнем контрольном поединке с Польшей и то, что главный нападающий соперника Роберт Левандовски не будет играть.

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Может, нам лучше будет, что он не сыграет, но хотелось, чтобы все сильнейшие футболисты играли. Наоборот интереснее играть против сильнейших футболистов мира.

А выделить кого-то еще одного я не могу. В Польше вся группа атаки очень интересная, быстрая. Даже без Левандовского будет очень трудно.

Матч Польша - Украина начнется в 21:45 на Силезском стадионе.

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В статье: Роберт Левандовский Украина Польша Евгений Чеберко
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Источник:
Футбол News

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