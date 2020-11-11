Топ-10 самых значимых побед сборной Украины

Безусловно и не может быть никаких сомнений - все самые главные победы Национальной сборной Украины еще впереди. Тем не менее, уже сейчас нам есть чем гордиться, за более чем 28 лет существования сборной сыграно достаточно увлекательных, красивых и значимых матчей, которые претендуют на звание лучших.

Не рейтинг, но субъективный список противостояний, которые творили историю украинского футбола.

1. Чемпионат мира 2006. Украина – Швейцария 0:0 (серия пенальти 3:0)

Формально это всего лишь ничья, еще и без голов в основное и дополнительное время. Но для Украины это стал настоящий прорыв – выход в восьмерку лучших команд Мундиаля. А послематчевая серия пенальти имени Александра Шовковского, который не пропустил ни одного удара с 11 метров, историческое событие.

2. Отбор на чемпионат Европы 2000. Украина – Россия 3:2

Голы: 1:0 Попов 14, 2:0 Скаченко 25, 2:1 Варламов 66, 3:1 Ребров 74 пен., 3:2 Онопко 87.

Тут все комментарии излишни. Победа над более чем принципиальным соперником, причем, несмотря на счет, интриги в матче не было. Украина выглядела на голову сильнее и могла побеждать с более крупным счетом. А еще эта победа предшествовала и повлияла на следующее свидание команд, на ту самую памятную ничью 1:1 (в ответном матче). Тогда Андрей Шевченко исполнил штрафной и забросил мяч за шиворот Филимонову. Да, это разные матчи, но одна история.

3. Лига Наций 2020. Украина – Испании 1:0

Гол: Цыганков 76

Почему эта победа так важна? Перед сборной Испании у подопечных Шевченко случилось три поражения подряд, две из них разгромные, что больно ударило по самооценке украинцев. Следующие два официальных матча в гостях в Германии и Швейцарии, там будет очень сложно. Поэтому серия неудач могла перерасти в настоящий кризис. Перед Чемпионатом Европы сборная могла оказаться в настоящей яме. Победа над одной из сильнейших сборных мира наверняка позволит нам сохранить лицо, а также место в элитном списке Лиги Наций.

4. Отбор на чемпионат мира 1998. Украина – Португалия 2:1

Голы: 1:0 Попов 4, 1:1 Жоао Пинту 83, 2:1 Максимов 88.

Первая в истории победа нашей национальной дружины над грандом, очень сильной сборной с великолепным подбором исполнителей. Напомним, тогда за португальцев играли Фигу, Руй Кошта, Витор Байя, Фернандо Коуту, Жоао Пинту и многие другие. Матч и победа над Португалией показали огромный потенциал и перспективы нашей главной команды.

5. Квалификация к Евро-2016. Плей-офф. Украина – Словения 2:0

Голы: Ярмоленко 22, Селезнев 54

Отношения сборной Украины с матчами плей-офф квалификации к Чемпионатам мира или Европы всем известны. До дуэли со Словенией в 2015-м мы ни разу не проходили дальше в играх на вылет. А Словении проиграли в 1999-м (в плей-офф на Евро-2000), хотя по игре в Киеве не заслуживали неудачи, показав очень содержательный футбол. Спустя 15 лет «сине-желтые» обыграли словенцев дома, а затем сыграли вничью 1:1 в гостях. Получился долгожданный реванш, настоящий праздник выхода на Евро-2016.

6. Квалификация к ЧМ-2014. Плей-офф. Украина – Франция 2:0

Голы: Зозуля 61, Ярмоленко 82

Матч подаривший столько надежд и мечтаний, которые, правда, не оправдались в том сезоне. В ответном поединке, через четыре дня во Франции команда Фоменко проиграла 0:3 и не смогла пробиться на Чемпионат мира 2014. Тем не менее, победа 2:0 над французами запомнится надолго и навсегда войдет в коллекцию лучших матчей сборных Украины.

7. Отбор на Евро 2010. Украина – Англия 1:0

Гол: Назаренко 29

Еще одна победа над грандом, очень неудобным для нас соперником. До этой победы у нас было три подряд поражения от англичан, а после этой победы в двух следующих матчах мы дважды сыграли вничью со сборной «Трех львов». Работа над собственной самооценкой в действии.

8. Отбор на ЧМ-2006. Украина – Грузия 2:0

Голы: Белик 11, Шевченко 79

Этот конкретный матч получился довольно осторожным и невыразительным, скорее на классе украинцы обыграли грузин. Однако давайте посмотрим в комплексе, стратегично. Недооценивать тот успех неправильно, виктория подопечных Блохина над Грузией, а затем ничья в Тбилиси 1:1 позволили впервые в истории нашей сборной занять первое место в группе и выйти на Мунидиаль напрямую.

9. Лига Наций 2018. Украина – Чехия 1:0

Гол: Малиновский 43

Показательный успех, который позволил занять первое место в группе с крепкими сборными Словакии и Чехии. Это команды примерно одного уровня с Украиной, но обыграв их «сине-желтые» сделали шаг к статусу гранда. По крайней мере, команда Шевченко вышла в Лигу А, когорту лучших сборных Европы.

10. Отбор на Евро 2020. Украина – Сербия 5:0

Голы: Цыганков 26, Цыганков 28, Коноплянка 46, Яремчук 59, Коноплянка 75

Пожалуй, самая уверенная и яркая победа сборной Украины над достойным соперником. По составу и подбору игроков сербы выглядели предпочтительнее украинцев, но по игре и командным действиям «сине-желтые» уничтожили братьев-славян. В той квалификации была еще одна красивая победа над Португалией 2:1, но все же именно матч с Сербией позволил команде Шевченко провести весь отбор столь уверенно и финишировать на первом месте в группе.