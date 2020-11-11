Белик: Против Польши будут играть те, кто получает меньше игровой практики в клубах

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча национальной команды с Польшей.

"Думаю, что сегодня будет подводящая игра к важнейшим двум матчам против Германии и Швейцарии. Именно этот матч Андрей Шевченко использует для того, чтобы выровнять функциональную подготовку футболистов. Скорее всего, играть сегодня будут те, кто получает меньше игровой практики в клубах. К примеру, тот же Зинченко, который только восстановился после травмы и сыграл один матч за "Манчестер Сити".

Думаю, что Андрей Ярмоленко 100% будет играть с поляками. Мне кажется, будет играть Жуниор Мораес. Роман Яремчук на постоянной основе играет за "Гент" и ему нужно передохнуть. А Мораес сыграл только один матч против "Динамо" и ему необходима игровая практика. Те, кто в этом месяце очень много играл, получат возможность отдохнуть. Даже несмотря на то, что наша сборная лишилась нескольких игроков, состав у нас боевой. Главное, чтобы никто не сдал положительный тест на коронавирус перед матчами Лиги Наций", - сказал Белик.