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Белик: Против Польши будут играть те, кто получает меньше игровой практики в клубах
Шевченко будет использовать матч с поляками как подготовительный этап
Экс-форвард
"Думаю, что сегодня будет подводящая игра к важнейшим двум матчам против Германии и Швейцарии. Именно этот матч Андрей Шевченко использует для того, чтобы выровнять функциональную подготовку футболистов. Скорее всего, играть сегодня будут те, кто получает меньше игровой практики в клубах. К примеру, тот же Зинченко, который только восстановился после травмы и сыграл один матч за "Манчестер Сити".
Думаю, что Андрей Ярмоленко 100% будет играть с поляками. Мне кажется, будет играть Жуниор Мораес. Роман Яремчук на постоянной основе играет за "Гент" и ему нужно передохнуть. А Мораес сыграл только один матч против "Динамо" и ему необходима игровая практика. Те, кто в этом месяце очень много играл, получат возможность отдохнуть. Даже несмотря на то, что наша сборная лишилась нескольких игроков, состав у нас боевой. Главное, чтобы никто не сдал положительный тест на коронавирус перед матчами Лиги Наций", - сказал Белик.
Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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