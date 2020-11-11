Худжамов перед матчем с поляками порассуждал о вратарском вопросе в сборной

Экс-голкипер ряда украинских клубов Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол" высказал свое мнение о том, кто закроет вратарскую позицию в товарищеском матче Польша – Украина .

"Безусловно, в преддверии таких важных матчей, которые будут в Лиге Наций, в матче с поляками на первый план выйдет содержание игры. Это самое главное. Думаю, завтра наша сборная не обойдется без экспериментов. Все вратари, которые есть в обойме сборной – все высококвалифицированные. Каждый из них может выйти и сыграть достойно.

Сейчас только Ризнык и Панькив стабильно выходят на поле. Возможно, дадут шанс им. Но сложно предугадать, кто будет сегодня в основном составе. Не сыграет Левандовски?

Мне кажется, что сборная Польши владеет достаточно большим количеством футболистов, которые смогут навязать борьбу нашей сборной", - сказал Хкуджамов.