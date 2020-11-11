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Худжамов перед матчем с поляками порассуждал о вратарском вопросе в сборной
Стабильно в клубах сейчас играют Панькив и Ризнык
Экс-голкипер ряда украинских клубов Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол" высказал свое мнение о том, кто закроет вратарскую позицию в товарищеском матче Польша –
"Безусловно, в преддверии таких важных матчей, которые будут в Лиге Наций, в матче с поляками на первый план выйдет содержание игры. Это самое главное. Думаю, завтра наша сборная не обойдется без экспериментов. Все вратари, которые есть в обойме сборной – все высококвалифицированные. Каждый из них может выйти и сыграть достойно.
Сейчас только Ризнык и Панькив стабильно выходят на поле. Возможно, дадут шанс им. Но сложно предугадать, кто будет сегодня в основном составе. Не сыграет Левандовски?
Мне кажется, что сборная Польши владеет достаточно большим количеством футболистов, которые смогут навязать борьбу нашей сборной", - сказал Хкуджамов.
Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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