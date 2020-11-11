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Шевченко: У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности
В матче с Польшей увидим эксперименты
Главный тренер
"У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности. Посмотрим, может попробуем кого-то поменять позициями.
Хорошо, что сегодня будет доступно шесть замен. Это даст нам возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков, когда это понадобится", - сказал Шевченко.
Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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