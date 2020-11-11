Шевченко: У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии ТК Футбол высказался накануне контрольного матча с Польшей.

"У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности. Посмотрим, может попробуем кого-то поменять позициями.

Хорошо, что сегодня будет доступно шесть замен. Это даст нам возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков, когда это понадобится", - сказал Шевченко.