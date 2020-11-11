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Шевченко: У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В матче с Польшей увидим эксперименты

Шевченко: У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии ТК Футбол высказался накануне контрольного матча с Польшей.

"У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности. Посмотрим, может попробуем кого-то поменять позициями.

Хорошо, что сегодня будет доступно шесть замен. Это даст нам возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков, когда это понадобится", - сказал Шевченко.

Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Польша
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
11.11.2020 в 17:18
"Проблематика"? Шева як був недорікуватим, так і залишився.
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zabo51
11.11.2020 в 17:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Просто Квашин (Харьков)
11.11.2020 в 16:47
гнУсика выставь... или Королевскую....
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ПетроФ (Луцьк)
11.11.2020 в 16:50
це не здорово. я мав написати про усика))
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0
-1


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