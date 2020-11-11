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Национальная сборная Украины

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Канал Футбол объявил, кто будет комментировать матч Польша - Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Комментатор победил коронавирус и вернулся в строй

Канал Футбол объявил, кто будет комментировать матч Польша - Украина
Новина українською

Как известно, в среду, 11 ноября, сборная Польши в товарищеском матче примет сборную Украины. Начнется поединок в 21:45.

Прямую трансляцию поединка будет осуществлять канал Футбол 1. комментировать игру – Кирилл Круторогов, который не так давно переболел коронавирусом и теперь вернулся к работе.

Если же у вас нет возможности посмотреть ТВ-трансляцию, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка, а также проведет альтернативную аудио-трансляцию на YouTube.

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В статье: Украина Польша Кирилл Круторогов
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Источник:
ТК Футбол

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