Канал Футбол объявил, кто будет комментировать матч Польша - Украина

Как известно, в среду, 11 ноября, сборная Польши в товарищеском матче примет сборную Украины . Начнется поединок в 21:45.

Прямую трансляцию поединка будет осуществлять канал Футбол 1. комментировать игру – Кирилл Круторогов, который не так давно переболел коронавирусом и теперь вернулся к работе.