Национальная сборная Украины
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Канал Футбол объявил, кто будет комментировать матч Польша - Украина
Комментатор победил коронавирус и вернулся в строй
Как известно, в среду, 11 ноября, сборная Польши в товарищеском матче примет
Прямую трансляцию поединка будет осуществлять канал Футбол 1. комментировать игру – Кирилл Круторогов, который не так давно переболел коронавирусом и теперь вернулся к работе.
Если же у вас нет возможности посмотреть ТВ-трансляцию, UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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