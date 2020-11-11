Макаренко: У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить

Опорный полузащитник сборной Украины и бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко в разговоре с ТК Футбол высказался накануне контрольного матча с Польшей. В частности, экс-футболист "Динамо" рассказал, сможет ли он закрыть правый фланг обороны.

"Я играл на многих позициях. Мне приходилось играть и справа в защите, когда выступал в киевском "Динамо". В процентном соотношении мне тяжело сказать, смогу ли я там заменить кого-то или подстраховать. Тяжело это представить.

Да, у нас, к сожалению, ребята выпали из-за ковида, некоторые из-за травм. У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить", - сказал Макаренко.