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Макаренко: У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить

Национальная сборная Украины
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Макаренко: У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить
Новина українською

Опорный полузащитник сборной Украины и бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко в разговоре с ТК Футбол высказался накануне контрольного матча с Польшей. В частности, экс-футболист "Динамо" рассказал, сможет ли он закрыть правый фланг обороны.

"Я играл на многих позициях. Мне приходилось играть и справа в защите, когда выступал в киевском "Динамо". В процентном соотношении мне тяжело сказать, смогу ли я там заменить кого-то или подстраховать. Тяжело это представить.

Да, у нас, к сожалению, ребята выпали из-за ковида, некоторые из-за травм. У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить", - сказал Макаренко.

Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Польша Евгений Макаренко Кортрейк
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Источник:
ТК Футбол

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