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Макаренко: У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить
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Опорный полузащитник
"Я играл на многих позициях. Мне приходилось играть и справа в защите, когда выступал в киевском "Динамо". В процентном соотношении мне тяжело сказать, смогу ли я там заменить кого-то или подстраховать. Тяжело это представить.
Да, у нас, к сожалению, ребята выпали из-за ковида, некоторые из-за травм. У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить", - сказал Макаренко.
Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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