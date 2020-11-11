Пятов: Главное, чтобы никто не болел, а темп, думаю, все выдержат

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о старте сбора национальной команды, напутствии Андрея Шевченко и целях на ближайшие матчи

– Вопрос о пропущенном из-за коронавируса сборе: насколько тяжело было следить за командой по телевизору?

– Так сложились обстоятельства. Главное, что ребята показали себя хорошо. У нас сплоченный коллектив, где все друг за друга. Продолжаем путь и хотим выполнить задачу, которую поставил перед нами тренер.

– Коронавирус усложнил условия в сборной. Как вы общаетесь и в целом воспринимаете эту ситуацию?

– Сдаем тесты, поэтому, в принципе, каких-либо ограничений в общении нет. Все прошли тест и здоровы. И желаем здоровья заболевшим ребятам, – надеюсь, они как можно быстрее вернутся. Мы должны поддерживать друг друга и выполнить нашу задачу.

– На прошлом сборе коронавирус подкосил вратарей – оставался только Георгий Бущан. Именно поэтому Андрей Шевченко сейчас вызвал четверых голкиперов?

– Да, тогда так сложилось: вызывали ребят, но их тесты также дали положительные результаты… И это продолжается. Надеемся, все перенесут болезнь легко и все будет хорошо.

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– Ощущается ли усталость, если учитывать, что клубам приходится практически каждую неделю проводить еще и матчи Лиги чемпионов?

– Конечно, усталость есть, но это часть футбола. Я всегда говорю, что лучше играть на третий-четвертый день, потому что ты в тонусе, втягиваешься в такой ритм. Главное, чтобы никто не болел, а темп, думаю, все выдержат.

– Впереди сразу три поединка сборной: насколько сложно играть в режиме нон-стоп?

– Конечно, когда было два матча, то между ними был более длительный период для подготовки. А сейчас один-два дня – и уже следующий. Но ничего, справляемся.

– Каково мнение о сборной Польши?

– У них есть лидер – хороший форвард, который много забивает, один из лучших сейчас. Но нельзя забывать, что это ровная команда. Предстоит товарищеская встреча. У них свои задачи, у нас – свои. Тренер укажет, как действовать, кто будет играть, а мы должны добиваться максимального результата.

– Какими были напутственные слова Андрея Шевченко в первый день этого сбора?

– Все три матча – важные, проходных нет. Сказал, что посмотрит, подумает, кто будет играть. И пожелал удачи! Хотелось бы добиться трех побед.