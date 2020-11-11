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Лунин, Конопля, Михайличенко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Польшу
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч сборных Польши и Украины.
Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек
Запасные: Щенсны, Фабяньски, Кендзера, Беднарек, Линетты, Модер, Гросицки, Глик, Реца, Берешиньски, Шиманьски, Южвяк
Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Пятов, Панькив, Соболь, Бондарь, Забарный, Чеберко, Сидорчук, Малиновский, Харатин, Марлос, Цыганков, Мораес
Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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