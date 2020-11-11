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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Лунин, Конопля, Михайличенко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Польшу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Лунин, Конопля, Михайличенко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Польшу
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч сборных Польши и Украины.

Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек

Запасные: Щенсны, Фабяньски, Кендзера, Беднарек, Линетты, Модер, Гросицки, Глик, Реца, Берешиньски, Шиманьски, Южвяк

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Пятов, Панькив, Соболь, Бондарь, Забарный, Чеберко, Сидорчук, Малиновский, Харатин, Марлос, Цыганков, Мораес

Напомним, что матч Польша – Украина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Польша
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Комментарии (5)
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Elektrikc (Львів)
11.11.2020 в 21:34
судячи по складу, хочуть протестувати Луніна.
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 21:12
Норм, только лучше слева Соболя.
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+2
-1
Djibouti (Djibouti)
11.11.2020 в 20:57
А что в сборной делает конопля?
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+1
-1
alktus (Хмельницкий)
11.11.2020 в 20:46
КОВАЛЕНКА!!! МЛЯ. Какого хрена????
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+2
-5
Technical
11.11.2020 в 20:48
для ротації, це товарняк
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+4
-3


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