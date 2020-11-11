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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Лунін, де ти гуляв?". Ошибка украинского голкипера, которая привела к голу Пентека. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Очень неприятно

"Лунін, де ти гуляв?". Ошибка украинского голкипера, которая привела к голу Пентека. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В товарищеском матче сборная Украина играет на выезде против Польши.

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Хозяева смогли первыми открыть счет. Героем стал Кшиштоф Пентек, антигероем - Андрей Лунин, который покинул ворота, чем и воспользовался соперник.

Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.

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В статье: Украина Польша Андрей Лунин Кшиштоф Пентек
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(2 голосов)
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Комментарии (7)
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GAAD (Бучач)
12.11.2020 в 00:32
Он еще и претензии высказывал защитникам, наверное у него свое видение футбола.. о л у х.
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0
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 23:43
Если ошибся один раз - это не страшно. Плохо то, что он периодически такие выбрыки делал и в чемпионате Испании. А это уже системные ошибки, непорядки с головой, вот что страшно...
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
11.11.2020 в 23:39
Лучше бы Ризныка посмотрели...
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
11.11.2020 в 23:38
Ужасно! Вроде в составе одного из лучших клубов мира, а ошибка на уровне школяра. Надеюсь тренерский штаб сделает выводы, и пока у него не будет нормальной практики - будет максимум третий вратарь
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+1
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:50
Второй Нещерет, первый Бущан, Пятову гвоздь с молотком
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0
0
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Serega1111 (Киев)
12.11.2020 в 00:26
Бущана не вызывать, пока не выдаст нормальную серию матчей без отбитых перед собой мячей. Пробовать наигрывать Ризныка/Нещерета. Пятову устроить достойный прощальный матч
0
0
Сварщик (Винница)
11.11.2020 в 23:04
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+1
0


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