Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Лунін, де ти гуляв?". Ошибка украинского голкипера, которая привела к голу Пентека. ВИДЕО
Очень неприятно
В товарищеском матче сборная Украина играет на выезде против Польши.
Хозяева смогли первыми открыть счет. Героем стал Кшиштоф Пентек, антигероем - Андрей Лунин, который покинул ворота, чем и воспользовался соперник.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Польша – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча
- Против Украины не сыграют трое лидеров сборной Польши
- Один из лидеров Динамо возвращается к тренировкам после болезни
- Польша - Украина: когда и где смотреть онлайн матч национальных сборных
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
GAAD (Бучач)
12.11.2020 в 00:32
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 23:43
Ответить
+2
0
Serega1111 (Киев)
11.11.2020 в 23:39
Ответить
+1
0
Serega1111 (Киев)
11.11.2020 в 23:38
Ответить
+1
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:50
Ответить
0
0
Serega1111 (Киев)
12.11.2020 в 00:26
0
0
Сварщик (Винница)
11.11.2020 в 23:04
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...