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Национальная сборная Украины

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Бондарь дебютировал в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очередной дебют в сборной Шевченко

Бондарь дебютировал в сборной Украины
Новина українською

Сборная Украины играет выездной товарищеский матч против сборной Польши.

На 64-й минуте матча в составе сборной Украины вместо Ефима Конопли на поле вышел защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, для которого это дебютный поединок в составе национальной команды.

Отметим, что к данному моменту Украина проигрывает полякам со счетом 0:2.

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В статье: Украина Польша Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (2)
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alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:48
Рано ещё ему
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+3
0
Термит (Киев)
11.11.2020 в 23:51
Понятно, что не на своей позиции, но по факту - дно полнейшее, правый фланг с его приходом просто ампутировался.
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+4
0


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