Национальная сборная Украины
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Бондарь дебютировал в сборной Украины
Очередной дебют в сборной Шевченко
На 64-й минуте матча в составе сборной Украины вместо Ефима Конопли на поле вышел защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, для которого это дебютный поединок в составе национальной команды.
Отметим, что к данному моменту Украина проигрывает полякам со счетом 0:2.
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Комментарии (2)
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alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:48
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+3
0
Термит (Киев)
11.11.2020 в 23:51
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+4
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