Бондарь дебютировал в сборной Украины

Сборная Украины играет выездной товарищеский матч против сборной Польши.

На 64-й минуте матча в составе сборной Украины вместо Ефима Конопли на поле вышел защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, для которого это дебютный поединок в составе национальной команды.

Отметим, что к данному моменту Украина проигрывает полякам со счетом 0:2.