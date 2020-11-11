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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не понадобился даже Левандовский. Польша - Украина 2:0

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Типичный контрольный матч без высоких скоростей и интенсивности

Не понадобился даже Левандовский. Польша - Украина 2:0
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины уступает в третьем кряду выездном матче. Вслед за поражениями от Испании и Франции "сине-жёлтые" проиграли Польше.

"Кадра" забила по голу в каждом из таймов. В первой половине Пионтек отправил мяч в пустые ворота после ошибки на выходе Лунина. После перерыва комплексная ошибка в обороне при стандарте привела ко второму пропущенному.

Следующий матч украинцы проведут в ближайшую субботу. Это будет уже официальный поединок против Германии в Лиге наций. Встреча состоится также в гостях.

Заметим, что оба наставника провели большую ротацию, не выпустив основные составы. У поляков, например, не вышел на поле киевский "динамовец" Томаш Кендзёра. Андрей Шевченко среди тех футболистов, кто не часто выходит на поле в футболке с тризубцем, сегодня выпустил в старте Лунина, Михайличенко, Коноплю, Макаренко, Коваленко.

Подробнее о матче читайте на нашем сайте позже

Польша - Украина 2:0
Голы: Пионтек 40, Модер 63
Польша: Скорупский - Рыбус (Реца 79), Бохневич, Валукевич, Гумны (Берешиньский 78) - Зелиньский (Юзвяк 46), Горальский (Линетти 62), Клих, Плахета (Шиманьский 83) - Пионтек, Милик (Модер 62)
Украина: Лунин - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля - Зинченко (Харатин 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук 76) - Зубков (Цыганков 46), Яремчук (Мораес 46), Ярмоленко (Марлос 46)
Предупреждения: Горальски 44 - Харатин 61
Нереализованный пенальти: Ярмоленко 12 (штанга)

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Комментарии (128)
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MES QUE UN CLUB
12.11.2020 в 00:33
Да хорош вам ворчать народ. Недавно наливали, выпивали празднуя успех сборной, сейчас всё не так. Это всего лишь проверочная игра в нелёгкое время. Всё будет
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0
0
unnamed (Cape May)
12.11.2020 в 00:21
В этом году сборная продемонстрировала следующие результаты в шести матчах: 2 победы, 4 поражения, 4 забитых и 15 пропущенных мячей. Если убрать договорняки с Фр и Пл. То это 2-2, разница 4-6. Все равно не густо.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.11.2020 в 00:20
Смотрел матч по Футбол1. В перерыве реклама "УАФ - спонсор показу". Т.е. Павелко спонсирует Футбол1/2/3 ???
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+2
0
GAAD (Бучач)
12.11.2020 в 00:19
Спасибо лУНИНУ, выручил поляков, Зидан выводы сделал.
Ответить
+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
12.11.2020 в 00:18
Лунин таки оказался мыльным (сливочным) пузырем
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.11.2020 в 00:22
не сливочным, а кефирным
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.11.2020 в 00:23
Ну тогда точнее будет лавочник с помойки, что в Мадриде.)
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.11.2020 в 00:22
A что Вы ожидали от лавочника? Любой играющий вратарь больше пользы принёс бы.
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+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
12.11.2020 в 00:23
Мильною бульбашкою
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+1
0
Maugli (Джунгли Африки)
12.11.2020 в 00:15
Никому не нужный матч. В итоге поражение. Идиоты из АФУ!
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0
0
unnamed (Cape May)
12.11.2020 в 00:30
УЕФА создало Лигу Наций для снижения количества товарищеских матчей и разгрузки календаря. Они так говорили. А теперь мы видим и ЛН и товарняки. Матчей добавилось. Вопрос: зачем оно тогда все надо? Отбор как был - так и остался. Веселые ребятишки из УЕФА решили поднять бабла. Все обернули в красивую упаковку «для блага клубов и зрительского интереса» и впарили бессовестно. Пипл схавал. Прямо как украинская политика. «Полный П» продекшн, как говорится.
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0
-1
Comment06 (Украина)
12.11.2020 в 00:14
Комбинировали, атаковали, создали, но разбазарили кучу голевых моментов, переигрывали соперника- и в итоге уступили никаким полякам с разницей в два мяча! Сначала умудились не забить пенальти, потом клоун - надежда Реала - привез гол а-ля Шовковский против словенцев, а в конце игры и второй , потерявшись в собственной штрафной. Ну, а команда к концу матча сдулась окончательно. Как- то тревожно перед игрой с возившими чехов немцами. Что делать- пусть болит голова у Шевченко, но Лунина менять обязательно!
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+1
0
unnamed (Cape May)
12.11.2020 в 00:24
В сборной ВСЕГДА в любом матче должен играть только основной стабильный вратарь своего клуба. И никаких вариантов. Сегодня в заявке только Резник таковым являлся. Надо было его и ставить. Что можно ожидать от кипера, который почти не имеет игровой практики в своем клубе?
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0
-1
unnamed (Cape May)
12.11.2020 в 00:13
Кто-то помнит, когда в последний раз СбУ забивала со стандарта? У меня эти «розыгрыши» угловых и штрафных уже никаких эмоций не вызывают. Только вопрос -«ЗАЧЕМ?». Зачем творить «не понять что», которое нн приводит даже к перелету мяча над ближним защитником, не говоря уже о доставке мяча непосредственно в район вратарской? Это кто их так научил угловые реализовывать? Что произошло со старым добрым навесом и последующей скидкой? Или у нас Месси и Хави играют в команде, да только все никак у них не получается? Как назвать повторение одного и того же действия, которое всегда, раз за разом приводит к одному и тому же негативному результату? Даже Капитан Очевидность и Адмирал Ясен ...уй находятся в недоумении...
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0
-1
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Rezerf (Чернігів)
12.11.2020 в 00:18
З кутового португальцям забили. Марлос подавав, Крівцов головою, Яремчук добив.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.11.2020 в 00:12
играли может не хорошо. Но зато как бегали! И вперед, и назад, и поперек и просто так!
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+1
0
unnamed (Cape May)
12.11.2020 в 00:15
Да, это из серии борьба на поле была, беговая работа была, подкаты, нарушения и карточки были, а вот футбола не было.
Ответить
0
-1
Леонід Скачков (Рівне)
12.11.2020 в 00:11
Хороше тренування перед бундесом!
Ответить
+1
0
cdboss1 (пофиг)
12.11.2020 в 00:07
Ні честі ні совісті !!!
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+1
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
12.11.2020 в 00:05
одне добре, що шева не випустив Забарного - дав тому трохи відпочити, та і Циганкова не треба було випускати навіть на заміну.А от те що випустив Кривцова то молодець. до речі коли він останній раз виходив на поле?
Ответить
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
12.11.2020 в 00:02
Шева дурило... Вызвал иуду чмораеса....
Ответить
+3
-6
aleks68
12.11.2020 в 00:19
ты-долб...б
Ответить
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
12.11.2020 в 00:30
Он гей- долб...б с 27ми летним стажем. Ну это как он говорит, а сколько на самом деле, кто его знает.)
0
-1
andyua (Kyiv)
12.11.2020 в 00:00
Ось тобі у гнУсик
Ответить
+2
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 23:57
Вдвойне обидно, что поляки вообще не впечатлили. Я их вообще не видел на поле. Мы практически сами себе забили 2 гола. И всё. Где были поляки? Но действительно, " не ищите логики в футболе"
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+4
0
Alexs22 (Киев)
12.11.2020 в 00:07
Не практическ, а фактически
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
12.11.2020 в 00:10
Описался. Конечно "фактически"
0
0
Alexs22 (Киев)
12.11.2020 в 00:16
А без разницы. Смысл почти одинаковый.
+1
0
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Rezerf (Чернігів)
11.11.2020 в 23:57
Харатин+Сидорчук - жесть повна, креативу - нуль, та фолять постійно, тому що не встигають нікуди.
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+1
-2
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:58
А они не креативы, они работают на отбор мяча.
Ответить
+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.11.2020 в 00:00
у своих защитников?
+1
0
Alexs22 (Киев)
12.11.2020 в 00:06
У всех. Сути то не поменяет. Пас отдать в центре поле не кому вперед. Зину поменяли, Малины нет. Три!!!! опорника - зачем?
+2
0
osadob07 (жмеринка)
11.11.2020 в 23:56
видно,конечно ,что пшеки играют в колхозный футбол,но было бы обидно если бы это был матч ЧЕ или ЧМ.
Ответить
+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
11.11.2020 в 23:57
если пшеки - колхозный футбол. А наши тогда?
Ответить
+1
-1
osadob07 (жмеринка)
12.11.2020 в 00:03
ну не повезло,бывает
+1
-2
unnamed (Cape May)
11.11.2020 в 23:59
На прошлом ЧЕ все так и было. Они (Поляки) играли в такой же футбол с тактикой сзади - понадежнее, спереди - поактивнее. И обыграли нас 1:0. В трех матчах СбУ потерпела тогда три поражения. И вообще тот ЧЕ хочется забыть и не вспоминать.
Ответить
0
-1
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Rezerf (Чернігів)
12.11.2020 в 00:00
У нас тоді і моментів геть не було. А сьгодні створили на 2 матчі, але...
+1
-2
skopa (Харьков)
11.11.2020 в 23:55
Как раньше говорил, сейчас убедился, что без Зины игры сборной нет.Расчет остается только на ошибки соперника.Одно радует, что АПЛ идет полным ходом, и Зинченко поднабрал форму, даже при редких выходах за Сити..Какое погоняло у Коваленко в СБУ- Витя- Тормоз?.Недалеко от него ушел и Марлос. Один острый пас на Цыганкова, и много поперечных , медленных пасов под обрезку или "парашютов", х..знает куда.Хорош Цыганков, хоть и не забил верняк,.. но нужен еще Малиновский, так как с креативными игроками в атаке у нас беда-очень много деревьев..По вратарям: польский третий номер даст фору всем нашим киперам...
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+3
0
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Rezerf (Чернігів)
12.11.2020 в 00:02
Йожеф Сабо так і казав, Ковалєнко - нулєвой.
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+2
-1
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:55
Сборная вышла как салат ассорти, всего понемногу, Шева импровизировал(проверял), но салат не вкусный вышел, итог - ингредиенты менять нельзя!!!
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0
0
unnamed (Cape May)
11.11.2020 в 23:55
Сборная Украины по пробитию дна вернулась. В этом году: 5 матчей; 2 победы; 3 поражения; 4-15 разница мячей (если все правильно помню). P.S. А можно бы закончить с бардаком на позиции вратаря в СбУ? Может пора ставить только стабильного основного кипера в своем клубе? Сегодня в заявке только Резник из Полтавы тянул на основного. Почему выходит дублер дублеров (Лунин талантливый парень, но сидение на банке портит ему карьеру)?
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0
-3
Камонплей
12.11.2020 в 00:28
Для вратаря сидение на банке это нормально (их мало и редко меняют). Те же Щесны и Фабиански оба годами сидели в арсенале 2-3 номером. Примеры Касильяса или того же Доннарумы это как раз скорей исключение.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
11.11.2020 в 23:54
От і збірна шахтьоровцев із Бразілії і показала клас + воротар Реала Лунін. І це ще тільки початок. Перевірили дуже перспективного воротаря- нуль на виході. Кого слідуючого буде Шева перевіряти-Пятова? Захист прохідний двір , невеличка кількість атак поляків і майже всі проходили. Ну за пізвхист і напад "шахтьорівців" я взагалі промовчу. Хто ж буде і як грати з німцями?
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+3
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.11.2020 в 00:01
Все одно у кротодрочерів сьогодні саме Динамівці (або колишні) винуваті Все по плану
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+4
-3
unnamed (Cape May)
11.11.2020 в 23:53
Сборная Украины по пробитию дна вернулась. В этом году:5 матчей2 победы3 поражения4-15 разница мячей (если все правильно помню). P.S. А можно бы закончить с бардаком на позиции вратаря в СбУ? Может пора ставить только стабильного основного кипера в своем клубе? Сегодня в заявке только Резник из Полтавы тянул на основного. Почему выходит дублер дублеров (Лунин талантливый парень, но сидение на банке портит ему карьеру)?
Ответить
+1
-1
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:53
Сдаётся это была комедия. Если в первом тайме Зина давал пас вперёд, пытался в касание отдать на Яремчука или Ярмолу, то во втором вообще пас некому в перед было отдавать. И странные флаги в полу защите. Лучше бы выпустили Малину на минут 20. Толку больше было бы.
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:53
Не хочу слушать этих больнушек. Всем пока! Футбол - норм. Есть надежда, но надо уже определиться с составом и наигрвать, точечной рокировкой.
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+2
-3
Лекарь (село Дарница)
11.11.2020 в 23:53
Че там? Плохо играли? Матч не видел, полчаса, как после смены.
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
11.11.2020 в 23:54
Грали добре, 1-м номером. Але у пшеків був 2-й склад, або навіть 3-й.
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+1
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:55
И не смотри в повторе.
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0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
12.11.2020 в 00:01
Alexs22
0
-2
Лекарь (село Дарница)
12.11.2020 в 00:12
Почему не смотреть? Первый гол видел, Лунин наварил.
0
0
Alexs22 (Киев)
12.11.2020 в 00:19
Чтоб не материться.Первый тайм не плохо, креативный, пасы вперед, удары из-за пределов штрафной- второй сплошное растройство
0
0
Лекарь (село Дарница)
12.11.2020 в 00:33
Ладно, смотреть не буду:) Но это не точно
0
0
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 23:52
Лучший - Зина, Яремчук, Матвиенко тоже нормально. Цыганков был активный на замене. Лунин, к сожалению опять повторил забег, которые совершал в ЧИ, т.е. это уже закономерность, которую трудно исправлять. Ярмоленко, к сожалению, не впечатлил, Цыганков был получше...
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:54
А як майбутні зірки Маріуполя Коваленко та конопля?
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:51
Луніну треба негайно в Барселону...
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0
-4
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Rezerf (Чернігів)
11.11.2020 в 23:50
Якщо абстрагуватись, поляки грали дуже примітивно, наші цікаво в атаці, с під пресингу навчились виходити. Вважаю, це просто не фарт+Лунін наплужив.
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0
-1
balamyt (Boston)
11.11.2020 в 23:48
Такую игру. Нужно. Умудрился проиграть..Если бы у Польши. играл. Ливандоский,,,,ограбили еще 1-2 мяча..
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
11.11.2020 в 23:59
Нет такого футболиста в сборной Польши...
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:48
Jah jah jah was is das?
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:46
Играли неплохо в первом тайме и были моменты. Ничего страшного не произошло. С Немцами все будет гуд!
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+6
-1
Golfik25 (Киев)
11.11.2020 в 23:46
Судя по игре, с немцами в субботу лучше не играть, а то будет как Шахтер-Боррусия. При том, что поляки тоже не Але сегодня были и без главной звезды из Баварии. Лунин звезда дня, думаю вот многих обзорах его покажут, Реал тоже задумается. Защита у нас проходной двор, 2 гол на их совести, нападение мрак, Мораес путается в ногах своих, марлос вообще бегает для галочки. Цыганов тоже попасть не может, но он хоть в штрафной бывает и открывается. Пеналь от Ярмолы, ну там и пеналя толком и не было, рисованный пеналь.
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+2
-2
Исследователь
11.11.2020 в 23:46
Лунин протупил, Циганкову нужно 10 моментов чтобы забить, а Мораес и Харатин вообще ни о чём ,а так в принципе с пивом пойдёт.
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0
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.11.2020 в 23:45
Мы сильнее поляков! Справедливый счет матча должен был быть 2:0 в пользу Украины. Точка!
Ответить
+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:47
Повинно бути 6-0
Ответить
+2
0
George_D (Харьков)
11.11.2020 в 23:48
7:0. Кто больше? :)
+2
0
pilips111 (Чернигов)
11.11.2020 в 23:50
Супруга, ты ещё не спишь? Ану спать быстро.
Ответить
0
-2
unnamed (Cape May)
12.11.2020 в 00:01
Этому больше не наливать :-)
Ответить
0
-2
alex.belogubko (одесса)
11.11.2020 в 23:45
Ответить
0
-1
cdboss1 (пофиг)
11.11.2020 в 23:45
Шева роби щось нормально, а то і товарняки як фізрук граєш.
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+1
0
Зритель (Харьков)
11.11.2020 в 23:45
Вроде бы счёт не по игре. С другой стороны - и с Испанией счёт был не по игре. Короче - не ищите логику в футболе.
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
11.11.2020 в 23:45
очередной позор сборной -теперь не только молодёжки --Шева с таким составом играть только с молдавией --надо было вообще не играть а вы и не играли а позор остался на всю Украину
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
11.11.2020 в 23:45
Да уж... чисто поржать. Уже никто в серьез Шевину работу не воспринимает... ((( что-то пошло не так, даже против никаких поляков... видео, что после короновируса многие не отошли. Дыхания нет. Мораес вобще лёгкие выплёвывает после рывка... с немцами и альпийцами очень трудно будет !
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+1
-4
Michael-K (Івано-Франківськ)
11.11.2020 в 23:44
Слабо! І заміни дивні: замість того, щоб посилити гру випускає опорника. Єдине виправдання -- це якщо Шева в серії з трьох матчів робить ставку на гру з Швейцарією, пожертвувавши першими двома матчами. А так хотілось би і сьогодні виграти, це все таки Польща, а не Франція...
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:44
Це Польща, яка грала третім складом
Ответить
+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:44
Для чого такі Поліна як Коваленко та канабіс? Це ж гальма такі як Харатин і Зубков!
Ответить
+4
-1
George_D (Харьков)
11.11.2020 в 23:50
Як навіщо? Это ж товарняк - проверка ближайшего резерва. Не с немцами же экспериментировать?
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:52
А з ким же, не з швейцарцями ж
+1
-2
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:53
канабіс - як ти назвав, не так і погано. Все одно праворуч більш нікому. З помилками, але бльше менш норм. А ось ковалєнка, чмораєс - мінус 2. Ще й кривцов всі паси вперед - супернику.
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+1
-3
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Rezerf (Чернігів)
12.11.2020 в 00:07
Канабіс хочь був активним на атаку, щеб навіси робити навчився
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+1
0
impulse90
11.11.2020 в 23:43
Короче ни*уя не понял, но было очень интересно)) Лунин такэ шось... а замены - это вообще «сюрприз», решил Шева просто проверить/сохранить игроков?! Хз... Зинченко заменить на Харатина при счёте 0:1, или Сидорчука бестолкового на сегодня.. ото один Цыган бегал и то ошибок полный вагон. Не знаю, что они в субботу будут играть...
Ответить
+1
-1
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simargl (Чернигов)
11.11.2020 в 23:48
В Покер или может американка... на крайняк в домино сыграют)))
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0
-1
cdboss1 (пофиг)
11.11.2020 в 23:42
Таке враження що Шевченку платять за гравців в основі збірної, що сьогодні Коваленко робив на полі?
Ответить
+7
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
11.11.2020 в 23:43
Яйца чесал.
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:43
Сидорчук лучше отыграл?
Ответить
0
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:46
Сидорчук провів на полі 14 хвилин, ковалєнка - 76. І чому на питання, ти чавкаєш "а сидрочук, а сидорчук". Одразу видно що ти тупе гальмо Kolibri
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:48
Знову дурник дзвенить.
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-2
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:53
"Знову дурник дзвенить" - це саме про твої тупі та нікчемні коменти.
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:54
Kolibri, лети на йух, птіка задрочена, там твій дім.
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-3
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Kolibri (Киевоград)
12.11.2020 в 00:00
Больненьке бідне!
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DynamoKiyv (Київ)
12.11.2020 в 00:04
Завітай до лікаря, якщо в тебе проблеми зі здоров'ям. Але хто ж тебе там сприйматиме? То одразу у "7-30" тобі дорога. Пряма.
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Kolibri (Киевоград)
12.11.2020 в 00:07
Я понял что с тобой!!!! Тебя град в детстве побил!!!
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DynamoKiyv (Київ)
12.11.2020 в 00:24
Як тебе звать? Kolibri: а Сидорчук?
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DynamoKiyv (Київ)
12.11.2020 в 00:25
Ти дівчинка чи хто? Kolibri: А Сидорчук?
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0
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DynamoKiyv (Київ)
12.11.2020 в 00:25
Ти тупий? Kolibri: А Сидорчук?
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0
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Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:41
Зана, Коваленко, Яремчук, Конопля, Матвиенко смотрелись, держали атаку и были удары, а после замен только Циганков реально старался...... Зачем Сидорчук? Не хочется критиковать ни кого, но надо уже определятся с составом и наигрывать! Поляки конечно сыграли на классе, как опытный европейский гранд.
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+1
-7
cdboss1 (пофиг)
11.11.2020 в 23:43
Які удари, їх там в Європі не годують? Дуже слабо....тільки Циганков нормально влупив.
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+1
-1
unnamed (Cape May)
11.11.2020 в 23:44
Как зачем Сидорчук? Он в этом месяце еще в сборной не удалялся. Непорядок. Надо исправлять.
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:49
Видно Шева решил психануть и убрать поляка)))
0
-2
osadob07 (жмеринка)
12.11.2020 в 00:00
какой в нахр класс ,ты шо дядя
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0
-2
storm_ua (Николаев)
11.11.2020 в 23:41
Андрюха, ну зачем ты ставишь раз за разом Бревноленко, ну не может он ни играть ни забивать даже с пенальти, бьёт как лопух полный в никуда...все голевые передачи сопернику отдал....зачем тебе это бревно. Он умер как футболист, его больше нет на этой карте мира..В Вест Хэме его уже похоронили.....И Сидорчук...ты серьёзно будешь его на игру ставить???просто жесть....В целом бревно полностью убил игру, а могли сегодня напихать пшекам по самые помидоры
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-7
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:47
Нет блєє, ковалєнка грать буде
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+2
-4
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:48
Бревноленко - це в тебе в дзеркалі
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+1
-4
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:48
ковалєнка чмораєс - вбили повністю гру.
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+1
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2020 в 23:49
Ще стоячий (падаючий) шмарлос
+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.11.2020 в 23:50
Быдлан, снова выходишь на связь?
0
-1
pilips111 (Чернигов)
11.11.2020 в 23:53
DynamoKiyv , он же Супруга, уйди спать
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:55
pilips111, спідницю вдягла, гуди намалювала і пішла ротом на трасі працювать. Це твоє, шмарко тупориле.
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:58
FC Energy, "Быдлан" - самокритика зарахована. Ти знову нічого путього написати не взмозі?
0
-1
storm_ua (Николаев)
11.11.2020 в 23:52
бревноленко не забил пенальти..уверен что дырявый мораес бы забил
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0
-3
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:56
"дырявый чмораес" на поле вийти забув Один не забитий пенальті, це все що в тебе є? Чи може назвеш гравця, який більше дає рузльтату збірній? Ні? То хавальнік свій прикрий.
+1
-1
storm_ua (Николаев)
11.11.2020 в 23:57
Бревноленко, все голевые передачи сопернику отдал..
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0
-3
alktus (Хмельницкий)
11.11.2020 в 23:41
Вот ведь какая штука, без кротов сделали Испанию. Без Динамовцев влетели Польше. Как то так.
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+10
-5
FC Energy (Новая Каховка)
11.11.2020 в 23:43
Глупое сравнение, сову на глобус натянул
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+1
-5
alktus (Хмельницкий)
11.11.2020 в 23:44
Что не так? разве это не правда?
+6
-1
FC Energy (Новая Каховка)
11.11.2020 в 23:46
Динамовец Циганков не забил, как так? Не делится команда на своих и чужих, с Испанией дикий фарт, здесь уже не повезло, да и товарняк.. что обсуждать.
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0
-3
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:41
ковалєнка + мораєс = минус 2.
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+10
-3
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Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:42
Коваленко норм отыграл
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0
-10
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:43
"Коваленко норм отыграл" тупі кротодрочери
+6
-4
pilips111 (Чернигов)
11.11.2020 в 23:43
+ днонамо=долбодятел.
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+1
-6
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 23:44
pilips111, шмарко, спідницю випрала? Рот помила? Пішла на йух працювати ртом.
+2
-3
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
11.11.2020 в 23:41
Короче вся надежда на Испанию, что она не даст очки Швейцарии. Иначе лига В.
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+3
-1
vorofan (Житомир)
11.11.2020 в 23:39
Кравца в зборную, Ярмолу и Мораеса втопку.
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+3
0
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2020 в 23:39
Такой Польше проиграть надо уметь...
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+5
-1
tartar (Львів)
11.11.2020 в 23:38
Спокійно. Це тактична заготовка, щоб німці нас недооцінили. (ггг)
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
11.11.2020 в 23:38
Было многовато сусликов.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
11.11.2020 в 23:37
Что это было ))? Минай полным составом сыграл бы не хуже ... они тоже пенали в штангу лупят...
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+4
-4


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