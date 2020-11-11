Не понадобился даже Левандовский. Польша - Украина 2:0

Сборная Украины уступает в третьем кряду выездном матче. Вслед за поражениями от Испании и Франции "сине-жёлтые" проиграли Польше.

"Кадра" забила по голу в каждом из таймов. В первой половине Пионтек отправил мяч в пустые ворота после ошибки на выходе Лунина. После перерыва комплексная ошибка в обороне при стандарте привела ко второму пропущенному.

Следующий матч украинцы проведут в ближайшую субботу. Это будет уже официальный поединок против Германии в Лиге наций. Встреча состоится также в гостях.

Заметим, что оба наставника провели большую ротацию, не выпустив основные составы. У поляков, например, не вышел на поле киевский "динамовец" Томаш Кендзёра. Андрей Шевченко среди тех футболистов, кто не часто выходит на поле в футболке с тризубцем, сегодня выпустил в старте Лунина, Михайличенко, Коноплю, Макаренко, Коваленко.

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Польша - Украина 2:0

Голы: Пионтек 40, Модер 63

Польша: Скорупский - Рыбус (Реца 79), Бохневич, Валукевич, Гумны (Берешиньский 78) - Зелиньский (Юзвяк 46), Горальский (Линетти 62), Клих, Плахета (Шиманьский 83) - Пионтек, Милик (Модер 62)

Украина: Лунин - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля - Зинченко (Харатин 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук 76) - Зубков (Цыганков 46), Яремчук (Мораес 46), Ярмоленко (Марлос 46)

Предупреждения: Горальски 44 - Харатин 61

Нереализованный пенальти: Ярмоленко 12 (штанга)