Плохи дела. Поляки забили второй гол в ворота Лунина

В товарищеском матче сборная Украина играет на выезде против Польши.

После обидной ошибки в первом голе, второй "сине-желтые" пропустили уже после перерыва. На этот раз автором точно удара стал Якуб Модер.

Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.