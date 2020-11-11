Национальная сборная Украины
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Плохи дела. Поляки забили второй гол в ворота Лунина
Не стоит забывать, что это просто товарищеский матч
В товарищеском матче сборная Украина играет на выезде против Польши.
После обидной ошибки в первом голе, второй "сине-желтые" пропустили уже после перерыва. На этот раз автором точно удара стал Якуб Модер.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
11.11.2020 в 23:38
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