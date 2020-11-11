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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плохи дела. Поляки забили второй гол в ворота Лунина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не стоит забывать, что это просто товарищеский матч

Плохи дела. Поляки забили второй гол в ворота Лунина
UA-Футбол
Новина українською

В товарищеском матче сборная Украина играет на выезде против Польши.

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После обидной ошибки в первом голе, второй "сине-желтые" пропустили уже после перерыва. На этот раз автором точно удара стал Якуб Модер.

Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.

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В статье: Украина Польша
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
11.11.2020 в 23:38
Лунин не впечатлил этом матче мягко говоря...
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