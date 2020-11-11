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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ярмоленко не забил с пенальти за сборную впервые за 6 лет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Ярмоленко не забил с пенальти за сборную впервые за 6 лет
Новина українською

Сборная Украины проигрыла в товарищеском матче против Польши (0:2).

При этом, уже на 12-й минуте Андрей Ярмоленко, который вышел на матч с капитанской повязкой, не реализовал пенальти.

Интересно, что единственный раз перед этим футболист не забил с точки 12 октября 2014 года – в квалификации Евро-2016 против Северной Македонии (1:0). Тогда он тоже пробил в каркас ворот – в крестовину.

Остальные 4 пенальти игрок реализовал.

Всего на счету Ярмоленко 38 голов и 21 ассист в 91 матче за национальную команду.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Польша Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
12.11.2020 в 00:25
Два з трьох?... Малувато буде...
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