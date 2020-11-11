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Ярмоленко не забил с пенальти за сборную впервые за 6 лет
При этом, уже на 12-й минуте Андрей Ярмоленко, который вышел на матч с капитанской повязкой, не реализовал пенальти.
Интересно, что единственный раз перед этим футболист не забил с точки 12 октября 2014 года – в квалификации Евро-2016 против Северной Македонии (1:0). Тогда он тоже пробил в каркас ворот – в крестовину.
Остальные 4 пенальти игрок реализовал.
Всего на счету Ярмоленко 38 голов и 21 ассист в 91 матче за национальную команду.
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