Шевченко: За исключением одной ошибки, Лунин сыграл хорошую игру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог товарищеского матча с Польшей (0:2).

"Единственное, чем я недоволен – это результатом. Нас подвела реализация моментов. Мы допустили две ошибки и поплатились. Но это футбол. Игрой я доволен. Если вынести за скобки результат, то игра была хорошая.

Мы пытались сбалансировать состав сегодня, как и команда Польши. У нас важные игры впереди. Эта товарищеская игра дала много информации. А делать какую-то оценку я не хочу.

Лунин? Все ошибаются, это нормально. Нам было тяжело играть на этом поле, тяжело контролировать мяч. Наверно, поэтому Лунин и ошибся.

Почему играл Лунин? Это молодой, перспективный вратарь, который играет в очень хорошей команде. Ему не хватает игровой практики, и для того и есть товарищеские матчи, чтобы ее получать. За исключением этой ошибки, он сыграл хорошую игру.

На перспективы Лунина в сборной эта ошибка не повлияет. Все ошибаются, не вижу в этом проблемы. Если обращать внимание только на ошибки, то работа с футболистами не имеет перспектив.

У меня отличные игроки, мы играли хорошо, создавали моменты. Бывают дни, когда ты не забиваешь. Но структурно мы играли правильно, было хорошее взаимодействие, комбинации. Было несколько ошибок.

На правом фланге защиты у нас нет много вариантов. Постоянно на какой-то позиции по два игрока выпадают: то вратари, то центральные защитники, теперь правые. У нас есть проблема на этой позиции.

Конопля сегодня сыграл хорошо. Во втором тайме мы дали возможность Бондарю, чтобы посмотреть, сможет ли он сыграть на этой позиции. Он тоже неплохо вошел в игру. Будем думать, балансировать. Впереди две непростые игры. Нам нужно найти на эту позицию игрока, который сможет решать задачи.

Почему не вызван Буяльский? У нас достаточно полузащитников, которые работали в той системе команды. Буяльский много пропускал из-за травм в последнее время, сейчас он хорошо выглядит.

У нас есть костяк, с которым мы всегда работали. Буяльского я всегда рассматриваю как кандидата. Когда он приезжал, я всегда был доволен его выступлениями и его отношением. Сейчас мы вызвали этих игроков и дали возможность им сыграть.

Степаненко? Мы дали ему возможность отдохнуть сегодня. У некоторых игроков восстановление после коронавируса прошло быстро, у некоторых – медленнее. Следующие две игры очень важны, мы пытались балансировать, использовали все шесть замен. Малиновский и Степаненко готовятся на следующие матчи, и будут играть, если все будет в порядке.

Много ударов издалека? Мы создали много моментов, били и из близкого расстояния, и издалека. Команда делала в атаке то, что должна была, не хватало только реализации.

Нереализованный пенальти? Это был шанс повести в счете. Но команда не остановилась, продолжала в том же духе. Содержанием игры я остался доволен. Кроме пенальти у нас было еще много шансов, чтобы как минимум увезти ничью, на поражение мы не наиграли.

Дальнейшие планы? В Киев мы не возвращаемся, сразу летим в Германию. Мы остаемся ночевать здесь, завтра тренировка и потом мы улетаем в Германию. Времени восстановиться нет.

Мы вызвали 30 человек в сборную, у нас был коронавирус. Сейчас довызывать игроков в сборную – очень сложная процедура, никого нового не будет.

В какой форме игроки «Шахтера», которые переболели коронавирусом? Кривцов сегодня сыграл очень хорошую игру, это его первая игра после болезни. Есть ребята, которые восстановились быстрее и чувствуют себя хорошо. Другим тяжелее. Главное – что они вернулись в команду. Будем смотреть, как они себя чувствуют. Но каждый приезжает сюда с огромным желанием помочь команде.

Игра без болельщиков? Мы все в одинаковых условиях. Мы скучаем. Когда играли два домашних матча в Киеве и было 15-20 тысяч болельщиков, это ощущалось. Играть без болельщиков очень тяжело. Надеемся, ситуация скоро улучшится", сказал Шевченко.