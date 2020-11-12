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Автор гола в ворота сборной Украины: Мы использовали ошибки соперника
Модер раздает комплименты украинской команде
Полузащитник познаньского "Леха" и сборной Польши Якуб Модер вышел на замену в матче против сборной Украины на 62-й минуте и практически сразу же отличился забитым голом и установил окончательный счет – 2:0 в пользу хозяев. После игры Якуб тем не менее отметил, что поединок был не простым для его команды:
- После того, как я вышел на поле и забил, прошло менее 20 секунд. Это была сложная игра. Было видно, что соперники хорошо организованы. В Украине много хороших игроков, они несколько раз угрожали нашим воротам. В любом случае мы использовали ошибки наших оппонентов, - заявил Модер.
- Мы вышли достаточно агрессивно, с двумя номинальными нападающими. У нас было всего два полузащитника, Матеуш Клих и Яцек Горальский, что могло доставить нам проблемы. В любом случае мы выиграли. Победа - это, конечно, радость. Тем более что положительных моментов много, - отметил футболист.
Примечательно, что Модер вышел под номером 9, под которым в сборной играет Роберт Левандовски. Для Якуба это дебютный гол за национальную команду.
Напомним, что в начале игры Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти (ВИДЕО >>). Он не забил с отметки в составе сборной впервые за шесть лет.
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