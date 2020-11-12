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Матвиенко: Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Давали играть, но не позволили выиграть

Матвиенко: Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом
Новина українською

Игрок сборной Украины Николай Матвиенко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал контрольный матч с Польшей (0:2).

- Мы всегда хотим играть в футбол, который нам нравится. А главное – он нравится болельщикам. При этом мы должны помнить, что результаты тоже не на последнем месте. Все должно быть в совокупности.

В зависимости от соперника на каждый матч мы подбираем тактику. Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом. Очень хотели выиграть.

Создали много моментов, к сожалению, не реализовали их. Будем надеяться, что оставили на Лигу Наций, – сказал Матвиенко.

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В статье: Польша Национальная сборная Украины Николай Матвиенко
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Источник:
Футбол 1/2/3

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