Матвиенко: Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом

Игрок сборной Украины Николай Матвиенко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал контрольный матч с Польшей (0:2).

- Мы всегда хотим играть в футбол, который нам нравится. А главное – он нравится болельщикам. При этом мы должны помнить, что результаты тоже не на последнем месте. Все должно быть в совокупности.

В зависимости от соперника на каждый матч мы подбираем тактику. Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом. Очень хотели выиграть.

Создали много моментов, к сожалению, не реализовали их. Будем надеяться, что оставили на Лигу Наций, – сказал Матвиенко.