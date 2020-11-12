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Матвиенко: Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом
Давали играть, но не позволили выиграть
Игрок сборной Украины
- Мы всегда хотим играть в футбол, который нам нравится. А главное – он нравится болельщикам. При этом мы должны помнить, что результаты тоже не на последнем месте. Все должно быть в совокупности.
В зависимости от соперника на каждый матч мы подбираем тактику. Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом. Очень хотели выиграть.
Создали много моментов, к сожалению, не реализовали их. Будем надеяться, что оставили на Лигу Наций, – сказал Матвиенко.
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