Помощь от Лунина, удачные эксперименты, повезло. Польские СМИ – о матче Кадры с Украиной

Наверное, в этот вечер Польше просто нужнее была победа. Украина сыграла неплохой матч, но проиграла из-за собственных ошибок в обороне и низкого уровня реализации голевых моментов. Польские СМИ отмечают успех своей сборной в День Независимости страны, а также отдают должное сопернику.

"О первом тайме можно было бы забыть, если бы не вратарь гостей Андрей Лунин"…

"Победа в День Независимости. Польша одолела Украину", - пишет Przeglad Sportowy. - "Ни одна из команд не собиралась закрываться в обороне, поэтому мы видели довольно открытую игру. Это плюс. А недостатком является то, что в матче не было безумного темпа, игроки словно слишком близко к сердцу воспринимали результат товарищеской игры. Команды шли вперед, поэтому время от времени придумывали нестандартные решения. Украинцы сначала в этом были лучше: они использовали щепотку утонченности и получили право на пенальти за фол Павла Бохневича на Ярмоленко. Но он же не реализовал шанс".

Автор отметил, что радуется тому, что польские футболисты также пытались беспокоить вратаря соперника, как это было в трех октябрьских матчах "Кадры". И добавляет: "О первом тайме можно было бы забыть, если бы не вратарь гостей Андрей Лунин. Он вышел из ворот на перехват длинной передачи, но не выбил мяч, подарив его Пётру Зелински. Полузащитник "Наполи" долго не колебался, отдал на Пёнтека, который пробил по пустым воротам. Благодаря подарку "бело-красные" вышли вперед".

"Во втором тайме инициатива вновь принадлежала украинцам, их идеи стали еще более заметными и настойчивыми, ведь они хотели отыграться".

"Сборная Польши довольна преимуществом в два мяча. Мы снова увидели привычную картину, когда украинцы пытались атаковать, а наши футболисты оборонялись и ждали своего шанса. Однако третий гол не забили – игра была слишком ленивой. И это больше устраивало поляков", - резюмировал автор.

"Украинцы владели преимуществом на протяжении долгого отрезка игры, но поляки оказались командой, которая умело наказывает за ошибки"…

Ekstraklasa.net пишет об удачных экспериментах поляков в матче с Украиной. "Это был не выдающийся матч сборной Польши. "Бело-красные" смогли склонить чашу весов в свою пользу, хотя порой переживали в матче весьма сложные моменты. Полякам очень помог украинский вратарь Андрей Лунин, благодаря ошибке которого мы увидели удивительный гол Кшиштофа Пёнтека".

"Украинцы владели преимуществом на протяжении долгого отрезка игры, но поляки оказались командой, которая умело наказывает за ошибки".

"Играли соперники – забивали наши"…

Один из самых авторитетных польских спортивных сайтов Sport.pl пишет о том, что победа Польши над Украиной оказалась "неожиданной". "Играли соперники – забивали наши", - красноречивая фраза из заголовка отчета.

"Сначала поляки не могли справиться с командой Андрея Шевченко. Украинцы заперли хозяев на их половине поля и могли быстро выйти вперед. Однако "бело-красным" очень повезло. Например, на 12-й минуте, когда Андрей Ярмоленко ударом с пенальти попал в штангу. Однако гол забили поляки. Андрей Лунин в стиле Мануэля Нойера выбежал далеко за пределы штрафной площади, но допустил роковую ошибку. Этим воспользовался Пётр Зелински, отдав хитрый пас на Пёнтека".

"В начале второго тайма украинцы больше атаковали, но голкипер Скорупский выдал прекрасный сейв после удара Цыганкова. А через десять минут поляки забили свой второй гол – это был первый контакт с мячом Модера, вышедшего на замену вместо блеклого Милика. Парадокс заключается в том, что хоть мы и выиграли 2:0, соперник показал более высокую культуру игры. Именно украинцы создавали более красивые и динамичные атакующие акции. Но все же не стоит делать поспешных выводов, ведь в среду команда Бжечека играла в экспериментальном составе".

"Позволяли украинцам хозяйничать не только в своей штрафной, а даже во вратарской площади"…

Издание Sport.interia.pl пишет, что "Польша оказалась лучше опасной Украины". "На протяжении первых 45-и минут была длинная погоня за результатом. Украинцы завладели центром поля, ожидая потери мяча от поляков. Впоследствии украинцы добились права на пенальти, но Ярмоленко, который сам и заработал это право, попал в штангу. Подопечные Шевченко впоследствии создали еще несколько опасных атак, но хорошо играл голкипер Скорупский".

Описывая первый гол сборной Польши, автор больше внимания акцентирует на действиях Зелинского и Пёнтека, чем на ошибке Лунина. Также автор пишет, что "в первом тайме было много хороших моментов. Мы (поляки – примечание) ожидали большей решительности от наших стопперов, которые несколько раз позволяли украинцам хозяйничать не только в своей штрафной, а даже во вратарской площади. Но Скорупскому очень везло. Хотя в начале второго тайма мастерство голкипера помогло ему отразить сложный удар Виктора Цыганкова, переведя мяч в перекладину. Еще Цыганков устроил нам большую путаницу на 75-й минуте, но пробил рядом со штангой".

Украина проиграла, но произвела хорошее впечатление на поляков. Наши соседи по традиции считают нас опасным соперником и этот матч не поколебал устоявшихся правил. Результат же в таком матче - второстепенное.

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