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Зинченко: Нам нужно работать над реализацией. А игру с Польшей можно занести себе в актив
Мы больше заслуживали победы?
Хавбек сборной Украины
- По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Отдаю дань уважения Польше, у них очень много квалифицированных футболистов, которые выступают в Европе, очень хорошая сборная. Но мы были ближе к победе, как бы это странно ни звучало. Хоть мы и проиграли 0:2, но это футбол.
Хорошо, что мы создаем моменты, но самое главное в футболе – это голы. Нам нужно работать над реализацией. Эту игру даже при таком результате можно занести себе в актив.
По содержанию игры мы можем поставить себе плюс, потому что мы двигаемся в правильном направлении. Да, результат негативный, но мы больше заслуживали победы, – сказал Зинченко.
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