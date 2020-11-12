Зинченко: Нам нужно работать над реализацией. А игру с Польшей можно занести себе в актив

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире канала "Футбол 1" высказался о товарищеском матче с Польшей (0:2).

- По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Отдаю дань уважения Польше, у них очень много квалифицированных футболистов, которые выступают в Европе, очень хорошая сборная. Но мы были ближе к победе, как бы это странно ни звучало. Хоть мы и проиграли 0:2, но это футбол.

Хорошо, что мы создаем моменты, но самое главное в футболе – это голы. Нам нужно работать над реализацией. Эту игру даже при таком результате можно занести себе в актив.

По содержанию игры мы можем поставить себе плюс, потому что мы двигаемся в правильном направлении. Да, результат негативный, но мы больше заслуживали победы, – сказал Зинченко.