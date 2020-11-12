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Зинченко: Нам нужно работать над реализацией. А игру с Польшей можно занести себе в актив

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мы больше заслуживали победы?

Зинченко: Нам нужно работать над реализацией. А игру с Польшей можно занести себе в актив
Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире канала "Футбол 1" высказался о товарищеском матче с Польшей (0:2).

- По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Отдаю дань уважения Польше, у них очень много квалифицированных футболистов, которые выступают в Европе, очень хорошая сборная. Но мы были ближе к победе, как бы это странно ни звучало. Хоть мы и проиграли 0:2, но это футбол.

Хорошо, что мы создаем моменты, но самое главное в футболе – это голы. Нам нужно работать над реализацией. Эту игру даже при таком результате можно занести себе в актив.

По содержанию игры мы можем поставить себе плюс, потому что мы двигаемся в правильном направлении. Да, результат негативный, но мы больше заслуживали победы, – сказал Зинченко.

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В статье: Польша Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (3)
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Comment06 (Украина)
12.11.2020 в 12:24
Результат на табло!
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avatar
Fata Morgana (Запорожье)
12.11.2020 в 12:05
Согласен железно! Сколько же можно просто тупо попадать во вратаря?!Только вот реализации надо учить не в зрелом футбольном возрасте, а начиная с детского футбола! Надо детей учить не просто бить по воротам, а по углам или под планку. А у нас... На трене получил пас обыграл как в слалом 4-5 флажков и просто удар по воротам метров с 15-20-ти. Попал - молодец, не попал - плохо. А надо так - просто попал в ворота - плохо, забил мяч в угол - молодец! И в таком духе до совершенства, а потом уже и в пассивном, а далее активном противоборстве с защитником. Вот так вот как то.
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.11.2020 в 11:52
Содержание гри забудеться, а результат залишиться.
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