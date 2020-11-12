  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Андрей Шевченко: Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Шевченко: Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ближе к матчу с Германией тренер определится с оптимальным составом

Андрей Шевченко: Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал товарищескую игру с Польшей (0:2).

- Лично я игрой команды очень доволен, в том числе и теми новичками, которые выходили. Структура была очень хорошая. По реализации – мы должны выжимать из моментов больше, чем сегодня. Это в будущем будет очень важным моментом.

Посмотрим, кто как восстановится. Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация. Полетим в Германию, проведем там тренировку.

Ближе к матчу будем определяться и найдем оптимальный состав, – сказал Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Польша Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...