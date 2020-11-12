Андрей Шевченко: Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал товарищескую игру с Польшей (0:2).

- Лично я игрой команды очень доволен, в том числе и теми новичками, которые выходили. Структура была очень хорошая. По реализации – мы должны выжимать из моментов больше, чем сегодня. Это в будущем будет очень важным моментом.

Посмотрим, кто как восстановится. Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация. Полетим в Германию, проведем там тренировку.

Ближе к матчу будем определяться и найдем оптимальный состав, – сказал Шевченко.