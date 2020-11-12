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Андрей Шевченко: Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация
Ближе к матчу с Германией тренер определится с оптимальным составом
Главный тренер сборной Украины
- Лично я игрой команды очень доволен, в том числе и теми новичками, которые выходили. Структура была очень хорошая. По реализации – мы должны выжимать из моментов больше, чем сегодня. Это в будущем будет очень важным моментом.
Посмотрим, кто как восстановится. Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация. Полетим в Германию, проведем там тренировку.
Ближе к матчу будем определяться и найдем оптимальный состав, – сказал Шевченко.
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