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Илья Близнюк: Лунин еще не готов до уровня национальной сборной
Эксперт при этом особенно хвалит Зинченко
Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал игру "сине-желтых" в контрольном матче против сборной Польши, который завершился со счетом 0:2.
"Матч дал много информации для размышления нашему тренерского штабу. Особенно придется задуматься о действиях некоторых футболистов, которые играли в первом тайме. Их игра показала, что пока до уровня сборной им очень далеко. Не хочется называть фамилии, но это было прекрасно видно для многих. Молодежный эксперимент с точки зрения информации удался, а вот с результатом не сложилось.
Поляки применили тактику, которую мы использовали в предыдущих поденках со сборными Испании и Германии: плотная игра в обороне с быстрыми выходами в контратаку. И это им принесло результат, поляки использовали свои моменты и ошибку Лунина. Те авансы, которые ему выписывают, не оправдывают себя. Нужно доказывать на деле, а сейчас он показал, что еще не готов до уровня национальной команды.
Что касается игры нашей сборной, видно было - поменяли тактику, играли уже не от обороны, а действовали первым номером, применяли высокий прессинг. Тренерский штаб моделировал новое, поставили задачу, хотели увидеть разнообразную структуру игры, и отрезками у игроков неплохо получалось. Особенно сильно выделялся в первом тайме Зинченко своими умными передвижениями, креативными действиями, передачами и открываниями. Он видел все заранее, оценивал полупозицию свою и партнеров, разрезал среднюю линию и линию обороны великолепными передачами, а также пробивал с дальних дистанций, угрожая воротам соперника. Он сейчас лидер, и когда вокруг него буду играть креативные футболисты, то есть шанс увидеть более мощную игру. Такой стиль - это будущее нашей сборной.
Единственно подвела реализация, хотя создали достаточно моментов. Начали матч активно, заработали пенальти, и если бы реализовали, наверняка все сложилось бы по-другому. Во втором тайме футболисты, вышедшие на замену, хорошо усилили игру, и это не может не радовать. Опять создавали давление на соперника, было подавляющее преимущество, были шансы забить, но как в таких ситуациях бывает, пропустили в свои. Гол, который получили, это невнимательность всей обороны, в том числе и вратаря. При стандарте он должен был расставить игроков по точкам, а затем уже действовал неуверенно в рамке при взятии ворот.
Очевидно, тренерский штаб после этого матча будет лучше понимать, кто на подходе, а кого еще рано брать на заметку. Особо это касается первого тайма, некоторые футболисты выпали, не было целостности, и наша сборная выглядела играющей в меньшинстве. Но в целом сыграли на хорошем уровне, счет не по игре".
Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет в субботу, 14 ноября. Соперником команды Шевченко станет сборная Германии. Начало игры в 21:45.
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