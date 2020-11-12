Конопля: Дали четкую установку на игру, старались ее выполнять. Просто немного не получилось

Защитник Национальной сборной Украины Ефим Конопля в эфире канала "Футбол 1" рассказал о матче с Польшей (0:2).

- У нас было достаточно много моментов, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Полякам, может быть, где-то повезло, но все равно есть и мастерство. Это все не просто так.

Не было никакого волнения. Дали четкую установку на игру, старались её выполнять. Просто немного не получилось, - сказал Конопля.