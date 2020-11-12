Национальная сборная Украины
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Конопля: Дали четкую установку на игру, старались ее выполнять. Просто немного не получилось
А полякам, может быть, где-то повезло?
Защитник Национальной сборной Украины
- У нас было достаточно много моментов, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Полякам, может быть, где-то повезло, но все равно есть и мастерство. Это все не просто так.
Не было никакого волнения. Дали четкую установку на игру, старались её выполнять. Просто немного не получилось, - сказал Конопля.
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Источник:Футбол 1/2/3
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