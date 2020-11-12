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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Конопля: Дали четкую установку на игру, старались ее выполнять. Просто немного не получилось

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А полякам, может быть, где-то повезло?

Конопля: Дали четкую установку на игру, старались ее выполнять. Просто немного не получилось
Новина українською

Защитник Национальной сборной Украины Ефим Конопля в эфире канала "Футбол 1" рассказал о матче с Польшей (0:2).

- У нас было достаточно много моментов, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Полякам, может быть, где-то повезло, но все равно есть и мастерство. Это все не просто так.

Не было никакого волнения. Дали четкую установку на игру, старались её выполнять. Просто немного не получилось, - сказал Конопля.

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В статье: Польша Национальная сборная Украины Ефим Конопля
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Источник:
Футбол 1/2/3

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