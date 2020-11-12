(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин

Не будем критиковать Андрея Лунина – ошибки присущи всем. Хотя на фоне резкого прогресса молодых украинских голкиперов (Трубин, Нещерет, Резник) уже как-то с предостережением воспринимаются слова и мысли о том, что именно голкипер мадридского "Реала" должен стать преемником Андрея Пятова в сборной.

Попробуем взглянуть на ситуацию чужими глазами. Перед матчем между сборными Польши и Украины испанское издание AS посвятило Лунину отдельный материал – нерядовым событием испанские журналисты считали возможный дебют в сезоне резервного голкипера мадридского "Реала". Писали о том, что Лунин может появиться на поле впервые с 20-го июля 2020-го года.

"Это важно для его эволюционного развития", - отметило издание, добавив, что в среду вечером в Польше на поле может появиться единственный игрок первой команды "Реала", который еще не провел в сезоне ни одной игровой минуты.

Действительно, дебютировал... Но после его дебюта это же издание немногословно, но красноречиво отметило это событие: "Трагедия. Ошибка Лунина в тридцати метрах от ворот".

Не осталось в стороне и издание Marca.com. Разместив видео с ляпом украинского вратаря, СМИ задает риторический вопрос: "Но ведь куда ушел из ворот этот мальчишка"? И добавляет: "Украинский вратарь покинул свои владения более чем на двадцать метров, чтобы попытаться отбить польскую атаку. Но это привело к глупому голу из-за ошибочной игры ногами".

Официальный сайт мадридского "Реала" уделил внимание каждому своему игроку, вызванному на сбор той или иной сборной. Но без аналитики или анализа выступления.

"Украина пригласила Андрея Лунина на два своих матча Лиги наций против Германии и Швейцарии. А накануне голкипер мадридцев сыграл всё регламентированное время в товарищеском матче против Польши в Хужове", - пишет официальный сайт "Реала" .

Об ошибках Лунина – там ни слова, но наивно думать, что о них не узнает Зидан. И в так непростом процессе конкуренции с Тибо Куртуа вчерашний матч для Андрея стал еще одним камнем преткновения.

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