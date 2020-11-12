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Национальная сборная Украины

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(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но ведь куда ушел из ворот этот мальчишка? (с)

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не будем критиковать Андрея Лунина – ошибки присущи всем. Хотя на фоне резкого прогресса молодых украинских голкиперов (Трубин, Нещерет, Резник) уже как-то с предостережением воспринимаются слова и мысли о том, что именно голкипер мадридского "Реала" должен стать преемником Андрея Пятова в сборной.

Попробуем взглянуть на ситуацию чужими глазами. Перед матчем между сборными Польши и Украины испанское издание AS посвятило Лунину отдельный материал – нерядовым событием испанские журналисты считали возможный дебют в сезоне резервного голкипера мадридского "Реала". Писали о том, что Лунин может появиться на поле впервые с 20-го июля 2020-го года.

"Это важно для его эволюционного развития", - отметило издание, добавив, что в среду вечером в Польше на поле может появиться единственный игрок первой команды "Реала", который еще не провел в сезоне ни одной игровой минуты.

Действительно, дебютировал... Но после его дебюта это же издание немногословно, но красноречиво отметило это событие: "Трагедия. Ошибка Лунина в тридцати метрах от ворот".

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин - изображение 1

Не осталось в стороне и издание Marca.com. Разместив видео с ляпом украинского вратаря, СМИ задает риторический вопрос: "Но ведь куда ушел из ворот этот мальчишка"? И добавляет: "Украинский вратарь покинул свои владения более чем на двадцать метров, чтобы попытаться отбить польскую атаку. Но это привело к глупому голу из-за ошибочной игры ногами".

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин - изображение 2

Официальный сайт мадридского "Реала" уделил внимание каждому своему игроку, вызванному на сбор той или иной сборной. Но без аналитики или анализа выступления.

"Украина пригласила Андрея Лунина на два своих матча Лиги наций против Германии и Швейцарии. А накануне голкипер мадридцев сыграл всё регламентированное время в товарищеском матче против Польши в Хужове", - пишет официальный сайт "Реала".

Об ошибках Лунина – там ни слова, но наивно думать, что о них не узнает Зидан. И в так непростом процессе конкуренции с Тибо Куртуа вчерашний матч для Андрея стал еще одним камнем преткновения.

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В статье: Реал (Мадрид) герой футбольного дня Андрей Лунин
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Комментарии (7)
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С.Карпович. (Ланівці)
12.11.2020 в 14:46
Навіть страшно уявити такого Луніна в Реалі,і в захисті Варана.
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+1
0
Камонплей
12.11.2020 в 14:51
можете просто передивитись ляпи куртуа минулого сезону (і раніше)
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+3
0
Trztrqtr (Украина)
12.11.2020 в 15:12
Эт точно. То ли дело сейчас, с Куртуа и остальными защитниками мадридского отечества. Трешка дома от полудубля Шахтера, 4 от Валенсии. Ни дай бог Лунину все испортить!
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+2
0
avatar
beatles (Крижопіль)
12.11.2020 в 14:44
Каждый кролик жует свою морковку! К тому же скамейка у Реала с подогревом! там до пенсии сидеть можно!
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
12.11.2020 в 14:29
Подосрал сам себе. Жаль.
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+3
0
Trztrqtr (Украина)
12.11.2020 в 14:48
Какое горе-ошибся в товарняке. Все, карьера закончена. Ничего что из-за спринта Шовковского в 99м сборная на Евро не попала? И ничего, както-то играл после этого.
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+2
0
Papaye (Dnipro)
12.11.2020 в 15:04
Бущан с Францией налажал в половине пропущенных мячей, а потом выдал два отличных матча. Всё нормально.
+1
0


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