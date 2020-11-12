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Бондарь о дебюте в сборной: Очень важный день в моей жизни, для моей семьи и моей девушки

Национальная сборная Украины
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Защитник Шахтера дебютировал в национальной сборной Украины

Бондарь о дебюте в сборной: Очень важный день в моей жизни, для моей семьи и моей девушки
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился своим дебютом в национальной сборной Украины, который пришелся на товарищески матч с Польшей (0:2).

"Очень долго к этому шел, стремился. Очень важный день в моей жизни, для моей семьи и моей девушки. Это моя опора и поддержка, которая всегда ведет меня вперед.

Приятно очень дебютировать, хоть и не смогли сегодня победить. Выходить с ребятами в национальной сборной - это огромная ответственность и честь. Хороший футболист должен приспосабливаться в игре, выходить и помогать на любой позиции. Мы все профессионалы. Если тренер выпускает на ту или иную позицию, нужно сыграть и помочь своей команде", - сказал Бондарь.

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В статье: Украина Польша Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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