Сборная Украины провела тренировку в Польше, после чего вылетела на матч с Германией

После поражения в товарищеском матче от сборной Польши (1:2), сборная Украины на день задержалась в Хохуве.

Утром четверга национальная команда провела тренировку, причем занятия для игроков, которые принимали участие во вчерашнем матче, носило восстановительный характер.

После обеда сине-желтые выехали в аэропорт, откуда в 17.00 по киевскому времени вылетели в Лейпциг. Ожидается, что полет продлится около часа.

Следующая тренировка - уже завтра, она будет предигровая и будет проходить на "РБ Арене", где и состоится встреча с Германией.