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Сборная Украины провела тренировку в Польше, после чего вылетела на матч с Германией
Следующая остановка - Лейпциг
После поражения в товарищеском матче от сборной Польши (1:2),
Утром четверга национальная команда провела тренировку, причем занятия для игроков, которые принимали участие во вчерашнем матче, носило восстановительный характер.
После обеда сине-желтые выехали в аэропорт, откуда в 17.00 по киевскому времени вылетели в Лейпциг. Ожидается, что полет продлится около часа.
Следующая тренировка - уже завтра, она будет предигровая и будет проходить на "РБ Арене", где и состоится встреча с Германией.
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