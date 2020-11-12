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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины провела тренировку в Польше, после чего вылетела на матч с Германией

Национальная сборная Украины
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Следующая остановка - Лейпциг

Сборная Украины провела тренировку в Польше, после чего вылетела на матч с Германией
Новина українською

После поражения в товарищеском матче от сборной Польши (1:2), сборная Украины на день задержалась в Хохуве.

Утром четверга национальная команда провела тренировку, причем занятия для игроков, которые принимали участие во вчерашнем матче, носило восстановительный характер.

После обеда сине-желтые выехали в аэропорт, откуда в 17.00 по киевскому времени вылетели в Лейпциг. Ожидается, что полет продлится около часа.

Следующая тренировка - уже завтра, она будет предигровая и будет проходить на "РБ Арене", где и состоится встреча с Германией.

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В статье: Украина Германия
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Источник:
УАФ

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