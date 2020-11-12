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Бирхофф: С Украиной надо быть осторожными и бдительными

Национальная сборная Украины
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Директор сборной Германии предостерегает свою команду от недооценки соперника

Бирхофф: С Украиной надо быть осторожными и бдительными
Новина українською

Директор сборной Германии Оливер Бирхофф поделился целями команды на ноябрьские матчи Лиги наций с Украиной и Испанией.

"Мы хотим однозначно выиграть важную игру против Украины в субботу, а затем поехать в Испанию и добиться поставленного результата, занять первое место в группе.

Но надо быть осторожными и бдительными, потому что Украину тоже нельзя недооценивать", - сказал Бирхофф.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Оливер Бирхофф
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