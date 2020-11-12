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Ярмоленко сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Анатолий Тимощук недосягаем

Ярмоленко сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины
Новина українською

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который вышел стартовом составе на товарищеский поединок с Польшей (0:2), провел свой 92-й матч за национальную команду.

По этому показателю Ярмоленко догнал Александра Шовковского, у которого также 92 матча. Оба игрока делят 6-7 места в своеобразной табели о рангах гвардейцев.

Рекордсменом по матчам за сборную является Анатолий Тимощук, который сыграл 144 поединка.

Также впереди Ярмоленко и Шовковского расположились Андрей Шевченко (111), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98) и Андрей Пятов (95).

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
12.11.2020 в 18:59
Балласт. Что одно, что другое.
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