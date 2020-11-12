Ярмоленко сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который вышел стартовом составе на товарищеский поединок с Польшей (0:2), провел свой 92-й матч за национальную команду.

По этому показателю Ярмоленко догнал Александра Шовковского, у которого также 92 матча. Оба игрока делят 6-7 места в своеобразной табели о рангах гвардейцев.

Рекордсменом по матчам за сборную является Анатолий Тимощук, который сыграл 144 поединка.

Также впереди Ярмоленко и Шовковского расположились Андрей Шевченко (111), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98) и Андрей Пятов (95).