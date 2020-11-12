Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины
Анатолий Тимощук недосягаем
31-летний вингер
По этому показателю Ярмоленко догнал Александра Шовковского, у которого также 92 матча. Оба игрока делят 6-7 места в своеобразной табели о рангах гвардейцев.
Рекордсменом по матчам за сборную является Анатолий Тимощук, который сыграл 144 поединка.
Также впереди Ярмоленко и Шовковского расположились Андрей Шевченко (111), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98) и Андрей Пятов (95).
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин
- Сегодня определятся последние четыре участника Евро
- Домагой Вида в перерыве матча сборной узнал, что инфицирован коронавирусом
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО