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Гай: Не стоит акцентировать внимание на ошибках Лунина и Ярмоленко
Сборной нужно продолжать подготовку к официальным матчам
Экс-полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Алексей Гай прокомментировал результат товарищеского
"По самой организации игры, думаю, у специалистов не должно возникнуть вопросов к игре подопечных Андрея Шевченко. На мой взгляд, Украина превосходила Польшу по многим компонентам, и по созданным голевым моментам в том числе. Не добились положительного результата, но это дело случая. Было преимущество, но курьезные пропущенные мячи в итоге помешали сыграть по результату лучше.
Думаю, несмотря на ошибки, как допустил Лунин, или не реализовал пенальти Ярмоленко, сильно акцентировать внимание не стоит. Не думаю, что они в целом повлияют на настрой команды и ее работу в дальнейшем, при подготовке к играм с Германией и Швейцарией. Самое главное, что есть рисунок, качество игры, от которых можно отталкиваться.
Не стоит матч со Швейцарией выделять как главный для украинцев в Лиге наций. Самый важный он ближайший. Украина уже доказала и показала, что умеет добиваться результата и в играх с топ-сборными. Поэтому не стоит обреченно смотреть на Германию.
Кадровые трудности? Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Но, с другой стороны, молодые футболисты получили хороший шанс проявить себя. Думаю, проблемы, с которыми сталкивается тренерский штаб, он их вполне успешно решает в этом вопросе", - сказал Гай.
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