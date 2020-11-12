Гай: Не стоит акцентировать внимание на ошибках Лунина и Ярмоленко

Экс-полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Алексей Гай прокомментировал результат товарищеского матча Польша-Украина (2:0).

"По самой организации игры, думаю, у специалистов не должно возникнуть вопросов к игре подопечных Андрея Шевченко. На мой взгляд, Украина превосходила Польшу по многим компонентам, и по созданным голевым моментам в том числе. Не добились положительного результата, но это дело случая. Было преимущество, но курьезные пропущенные мячи в итоге помешали сыграть по результату лучше.

Думаю, несмотря на ошибки, как допустил Лунин, или не реализовал пенальти Ярмоленко, сильно акцентировать внимание не стоит. Не думаю, что они в целом повлияют на настрой команды и ее работу в дальнейшем, при подготовке к играм с Германией и Швейцарией. Самое главное, что есть рисунок, качество игры, от которых можно отталкиваться.

Не стоит матч со Швейцарией выделять как главный для украинцев в Лиге наций. Самый важный он ближайший. Украина уже доказала и показала, что умеет добиваться результата и в играх с топ-сборными. Поэтому не стоит обреченно смотреть на Германию.

Кадровые трудности? Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Но, с другой стороны, молодые футболисты получили хороший шанс проявить себя. Думаю, проблемы, с которыми сталкивается тренерский штаб, он их вполне успешно решает в этом вопросе", - сказал Гай.