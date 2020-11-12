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Леоненко: Лунин решил повыеживаться. Его нужно ругать, и жестко
Мнение главного украинского телеэксперта
Экс-форвард "Динамо" и
"Мне поляки почему-то понравились. Я думал, что они послабее. Может, просто мы такие. Если бы не Цыганков во втором тайме, то у нас бы все очень печально и грустно было бы в атаке.
Про Лунина… Тут все предсказуемо. Ругать нужно. И жестко, я считаю. Хоть это и товарищеская игра. Мы все помним, как ошибся Нещерет с "Шахтером". Ему нужно было просто сделать пару шагов и прыгнуть — и он бы дотянулся. Тут с мячом играл Матвиенко. А наш молодой вратарь хотел просто показать себя. Повыеживаться. Вот и все. Все видели, что в итоге получилось. Матч хоть и товарищеский, но это среьезная ошибка", — отметил Леоненко.
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