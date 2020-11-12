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Леоненко: Лунин решил повыеживаться. Его нужно ругать, и жестко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение главного украинского телеэксперта

Леоненко: Лунин решил повыеживаться. Его нужно ругать, и жестко
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение украинской национальной команды от Польши (0:2).

"Мне поляки почему-то понравились. Я думал, что они послабее. Может, просто мы такие. Если бы не Цыганков во втором тайме, то у нас бы все очень печально и грустно было бы в атаке.

Про Лунина… Тут все предсказуемо. Ругать нужно. И жестко, я считаю. Хоть это и товарищеская игра. Мы все помним, как ошибся Нещерет с "Шахтером". Ему нужно было просто сделать пару шагов и прыгнуть — и он бы дотянулся. Тут с мячом играл Матвиенко. А наш молодой вратарь хотел просто показать себя. Повыеживаться. Вот и все. Все видели, что в итоге получилось. Матч хоть и товарищеский, но это среьезная ошибка", — отметил Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Польша
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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dmitroj88
12.11.2020 в 18:58
А Бревноленко который даже с пенки забить не способен ругать не нужно???
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+2
-2
Oлeкcин (Н.)
12.11.2020 в 19:11
Бревноленко ругать не нужно, как для изделия деревообрабатывающей фабрики он еще очень даже неплохо выглядит!
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0
0
Oлeкcин (Н.)
12.11.2020 в 18:58
"Ругать нужно. И жестко, я считаю." Можно даже ногами, я считаю.
Ответить
+2
0


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