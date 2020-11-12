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Эксперт: Наша сборная еще не на том уровне, чтобы разбрасываться футболистами уровня Буяльского

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Главная кадровая загадка тренерского штаба Шевченко

Эксперт: Наша сборная еще не на том уровне, чтобы разбрасываться футболистами уровня Буяльского
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол высказал свое мнение о том, почему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает на матчи национальной команды хавбека Динамо Виталия Буяльского.

"На самом деле тяжело влезть в головы очень опытного тренерского штаба, ведь не только Андрей Шевченко разбирает игру футболистов.

Возможно Буяльский не подходит под стиль, который хочет видеть Шевченко. Можно говорить о том, что Буяльский мало играет в одно касание, или не так хорош в контроле мяча, как Малиновский или Зинченко.

Очень сложно говорить, ведь Буяльский является лидером Динамо, а Динамо – это всегда Динамо. Нельзя сказать, что Буяльский настолько плох для сборной.

Тяжело гадать. Если это не жизненно-бытовая причина, то это причина игровая. Я с большим уважением отношусь к Андрею Шевченко и тренерскому штабу, но наша сборная еще не на том уровне, чтобы разбрасываться футболистами уровня Буяльского. Думаю, его опыт помог бы молодежи, которую наигрывает Шевченко. Он исполнительный, работяга, трудоголик, это видно по нему. Но, наверное, какие-то его качества не устраивают Шевченко", - резюмировал Севидов.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Севидов Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Vantala (Kharkiv)
12.11.2020 в 22:38
Известный украинский кто? По-моему Севидов сейчас чем-то другим очень знаменит в Украине.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2020 в 22:19
Обслуговування інтересів господаря Шахтьора та монопольно - всіх футбольних інституцій в Україні, ось це і є одна-єдина причина щодо ігнорування не тільки Буяльського, а й всього Динамо - чим менше Динамо у збірній, тим більше задоволена Ах ... яка людина.
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
12.11.2020 в 21:51
Та есть пока кому играть на его позиции
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+1
-5
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solik27 (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)
12.11.2020 в 21:43
Буяльський доволі посередній гравець , і нічого крутого я в ньому не бачу, останній пас ніякий , да працює багато але це ж не головне у футболі , на зірку точно не тягне.
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+2
-5
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ПетроФ (Луцьк)
12.11.2020 в 21:53
куди ж йому до суперВіті
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+4
-3
aleks68
12.11.2020 в 22:10
лижущий эксперт
0
-3


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