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Сборная Украины узнала последнего соперника по группе Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Горан Пандев затянул Северную Македонию в финальную стадию турнира

Сборная Украины узнала последнего соперника по группе Евро-2020
Новина українською

Стал известен последний соперник сборной Украины на групповом этапе финального турнира Евро-2020.

Напомним, что украинцы в группе сыграют с Нидерландами и Австрией, а третьего соперника пришлось дожидаться по итогам плей-офф раунда Лиги наций.

Так, сегодня в Грузии в финальном матче пле-офф местная команда принимала Северную Македонию и проиграла со счетом 0:1. Единственный гол на 56-й минуте забил нестареющий ветеран, 37-летний Горан Пандев.

Таким образом, в группу С к команде Шевченко попала именно Северная Македония.

Напомним календарь сборной Украины на групповом этапе турнира:

13 июня. Нидерланды - Украина (Амстердам)

17 июня. Украина – Северная Македония (Бухарест)

21 июня. Украина – Австрия (Бухарест)

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В статье: Украина Австрия Нидерланды Горан Пандев Грузия Северная Македония
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2020 в 20:54
А Південна Македонія поза Євро...
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Vovan7219 (Киев)
12.11.2020 в 21:03
Република Северная Македония — государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове.
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sasha popov (Салехард)
12.11.2020 в 21:03
Нет Южной Македонии, учи географию
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2020 в 21:04
Є колись називалася Греція
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