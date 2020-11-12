Сборная Украины узнала последнего соперника по группе Евро-2020

Стал известен последний соперник сборной Украины на групповом этапе финального турнира Евро-2020.

Напомним, что украинцы в группе сыграют с Нидерландами и Австрией, а третьего соперника пришлось дожидаться по итогам плей-офф раунда Лиги наций.

Так, сегодня в Грузии в финальном матче пле-офф местная команда принимала Северную Македонию и проиграла со счетом 0:1. Единственный гол на 56-й минуте забил нестареющий ветеран, 37-летний Горан Пандев.

Таким образом, в группу С к команде Шевченко попала именно Северная Македония.

Напомним календарь сборной Украины на групповом этапе турнира:

13 июня. Нидерланды - Украина (Амстердам)

17 июня. Украина – Северная Македония (Бухарест)

21 июня. Украина – Австрия (Бухарест)