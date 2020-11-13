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Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В его возрасте ошибаться - это нормально, считают в клубе

Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник
Новина українською

Издание DefensaCentral сообщает, что с Андреем Луниным после игры с Польшей связывался представитель "Реала". Сообщается, что он поинтересовался настроением голкипера и поддержал его из-за ошибки, которая привела к голу и соответственно поражения команды Шевченко со счетом 0:2. Указывается, что человек, разговаривавший с Андреем, имеет большой авторитет в клубе.

Заметим, что неудача Лунина не осталась незамеченной испанскими СМИ. Marca и AS опубликовали материалы, посвященные игре украинского голкипера за сборную. Именно поэтому в клубе решили подбодрить Андрея, ведь "в его возрасте ошибаться - это нормально, особенно, если вы не играете регулярно", пишет DefensaCentral.

Издание также подчеркивает, что Лунин - это отличный вариант для настоящего и особенно для будущего "Реала", несмотря на то, что увидеть Андрея в игре из-за статуса Куртуа в настоящее время будет очень сложно.

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В статье: Национальная сборная Украины Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
DefensaCentral

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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
13.11.2020 в 09:10
реал підтримав,а в нас готові розтерзати за помилку у товариському матчі,відчуйте різницю
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+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
13.11.2020 в 09:13
И толку с того? Пойдёт и дальше по арендам, или лавку шлифовать.
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0
-1


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