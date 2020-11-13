Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник

Издание DefensaCentral сообщает, что с Андреем Луниным после игры с Польшей связывался представитель "Реала". Сообщается, что он поинтересовался настроением голкипера и поддержал его из-за ошибки, которая привела к голу и соответственно поражения команды Шевченко со счетом 0:2. Указывается, что человек, разговаривавший с Андреем, имеет большой авторитет в клубе.

Заметим, что неудача Лунина не осталась незамеченной испанскими СМИ. Marca и AS опубликовали материалы, посвященные игре украинского голкипера за сборную. Именно поэтому в клубе решили подбодрить Андрея, ведь "в его возрасте ошибаться - это нормально, особенно, если вы не играете регулярно", пишет DefensaCentral.

Издание также подчеркивает, что Лунин - это отличный вариант для настоящего и особенно для будущего "Реала", несмотря на то, что увидеть Андрея в игре из-за статуса Куртуа в настоящее время будет очень сложно.