Национальная сборная Украины
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Яремчук: Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность
Необходимо разобрать ошибки матча с Польшей
Форвард сборной Украины
- В этом матче было задействовано много новых футболистов. Считаю, каждый выкладывался по полной программе. Показали в принципе неплохой матч, но результат хотелось бы видеть лучшим.
Думаю, разберем ошибки в предстоящих встречах проявим себя намного лучше.
Это очень хороший опыт. Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность, - отметил Яремчук.
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Источник:УАФ
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