Яремчук: Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о товарищеском матче со сборной Польши (0:2).

- В этом матче было задействовано много новых футболистов. Считаю, каждый выкладывался по полной программе. Показали в принципе неплохой матч, но результат хотелось бы видеть лучшим.

Думаю, разберем ошибки в предстоящих встречах проявим себя намного лучше.

Это очень хороший опыт. Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность, - отметил Яремчук.