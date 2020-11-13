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Яремчук: Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Необходимо разобрать ошибки матча с Польшей

Яремчук: Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность
Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о товарищеском матче со сборной Польши (0:2).

- В этом матче было задействовано много новых футболистов. Считаю, каждый выкладывался по полной программе. Показали в принципе неплохой матч, но результат хотелось бы видеть лучшим.

Думаю, разберем ошибки в предстоящих встречах проявим себя намного лучше.

Это очень хороший опыт. Всегда хочется играть против команд высокого уровня. Очень рад, когда выпадает такая возможность, - отметил Яремчук.

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В статье: Польша Национальная сборная Украины Роман Яремчук
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Источник:
УАФ

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