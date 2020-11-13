Экс-тренер вратарей сборной Украины: Команда играет в Лиге Наций в первом дивизионе и сборная достойна похвалы

Бывший наставник сборной Украины по работе с вратарями Юрий Сивуха рассказал о причинах вызова в сборную Юрия Панькива и Дмитрия Ризныка и готовности "сине-желтых" играть с топ-сборными.

- Перед матчем с Францией Украина столкнулась с ситуацией, после которой в большой футбол едва не вернулся Александр Шовковский. Поэтому тренеры учли момент, когда каждый день из-за положительного теста на COVID-19 неожиданно можно потерять на ровном месте игрока сборной.



- На ваш взгляд, почему Украине не удалось добиться положительного результата в матче с Польшей?

- У нас был экспериментальный состав. Наши болельщики привыкли, что мы должны быть "Барселоной" и всех обыгрывать. Не бывает такого, что в стране со слабой экономикой и слабым чемпионатом будет топ-сборная. Конечно, мы потихоньку подтягиваемся, но требовать невозможного нельзя. Игра сборной Украины в матче с Польшей мне понравилась, особенно в первом тайме. Во втором поляки перехватили инициативу.



Фактор отсутствия игровой практики и у многих игроков сборной сказался. Чтобы была взаимозаменяемость, нужны годы. С листа сыграли хорошо. Польша реализовала свои моменты, а мы нет. Кто знает, может, забей Ярмоленко пенальти, игра пошла бы по-другому. Но автобуса с нашей стороны не было, была тренерская мысль. В этой связи вспоминается история, когда еще Анатолий Коньков, будучи президентом федерации, предлагал Андрею Шевченко стать тренером сборной. Уже тогда он был первым, кто почувствовал, что у Шевченко получится стать перспективным тренером.



- Чего ожидать болельщикам сборной от нашей команды в играх с Германией и Швейцарией?

- Раньше было предсказуемо, что Андорра или Люксембург получат по пять голов. Был спартаковский футбол, динамовский стиль, и действительно тяжело было играть против таких команд. Сейчас же все выучились тактике. Пусть в товарищеском матче, но Финляндия обыграла Францию. Поэтому с той же Германией Украина уже может играть, не боясь соперника. Можно закрыться и ловить соперника на контратаках.

Все зависит от тренеров, какой план на игру они выберут, в каком состоянии будут ребята. В любом случае, наши футболисты и тренеры уже большие молодцы, добыв путевку в финальную часть Евро. Сейчас команда играет в Лиге Наций в первом дивизионе и за это сборная достойна похвалы.